ACIDENTE Rodoanel tem engavetamento com 10 veículos em SP; idosa morre e mais de 20 ficam feridos Todas as faixas chegaram a ser interditadas para a atuação das equipes

Um engavetamento envolvendo 10 veículos no trecho sul do Rodoanel Mário Covas, em São Paulo, provocou a morte de uma idosa de 93 anos e deixou outras 21 pessoas feridas, no começo da tarde desta terça-feira, 7.

O acidente ocorreu na altura do quilômetro 63 da pista, próximo a região do Grajaú, extremo sul da capital paulista. A ocorrência envolveu, ao menos, 10 veículos, entre carros, carretas, utilitárias e caminhões, de acordo com a SPMar, concessionária responsável pelo trecho.

Todas as faixas chegaram a ser interditadas para a atuação das equipes. A vítima estava dentro de um veículo utilitário modelo Ranger, que tombou por conta do acidente.

O engavetamento provocou congestionamento de cerca de 10 quilômetros (entre o km 72 ao 63). Por volta das 15h30, as três faixas já haviam sido liberadas, e apenas o acostamento ainda estava interditado. Mesmo assim, ainda havia lentidão entre o km 73 ao o km 63.

"Do total de 22 vítimas, uma foi a óbito e outras duas foram encaminhadas ao Hospital de Urgência de São Bernardo em estado moderado", informou a SPMar.

Segundo as estimativas da empresa, que também opera o trecho leste do Rodoanel, 334 mil veículos passaram pelas duas pistas no feriado de Ano Novo, entre 30 de dezembro e 1º de janeiro. Não foram registrados acidentes graves no período.

Já no Natal, entre os dias 23 e 26 de dezembro, a SPMar registrou um fluxo de 543.073 veículos - 378.933 no trecho Sul e 164.140 no trecho Leste . Na data, foram registrados 13 acidentes, todos com vítimas leves, e sem casos graves ou mortes



