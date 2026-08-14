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AGRESSÃO Rodoviário é agredido e ameaçado por homem em discussão de trânsito no Curado: "Quer levar um tiro?" Crime foi gravado por câmeras de segurança do próprio ônibus

Um rodoviário foi agredido em uma discussão de trânsito enquanto operava a linha de ônibus próxima ao Terminal de Barra de Jangada, no bairro do Curado V, em Jaboatão dos Guararapes. O caso aconteceu na manhã da última quarta-feira (12), e o trabalhador recebeu tapas no rosto e ameaças de morte.

O crime foi gravado por câmeras de segurança do próprio veículo. Nas imagens, é possível ver o momento em que o motorista vai até a porta do ônibus e fica de frente para o agressor, que chega proferindo xingamentos e ameaças.

"Tu quer levar um tiro aqui, filho da p***? Tu vai pagar essa p**** desse retrovisor", diz o homem, ao acusar o rodoviário de ter atingido o seu carro. O trabalhador, por outro lado, afirma que estava descendo a ladeira e não o viu ali.

Depois disso, o motorista fala que pode passar o número de celular para o homem, que retruca exigindo pagamento na hora. "Você vai me dar agora, vai passar [o Pix] agora, senão você não sai mais. Você quer levar um tiro agora? Passe a p**** desse Pix logo", diz ele.

Foi aí que as agressões começaram. O homem vai até o rodoviário, o agarra pela camisa e pergunta "Você quer morrer agora?". Depois disso, desfere tapas no seu rosto, diz que o mataria ali mesmo no local e afirma que os motoristas de ônibus precisam aprender andar devagar na rua.

Em seguida, ele solta o rodoviário e continua exigindo o pagamento. O trabalhador explica que não tem o dinheiro porque ainda não recebeu o salário. Ainda com xingamentos, o homem então exige o número de telefone antes de deixar o local.

Rodoviário é agredido e ameaçado por homem em discussão de trânsito no Curado. - Foto: Sintro-PE/Cortesia

'Abalado psicologicamente'

À Folha de Pernambuco, o secretário geral do Sindicatos dos Rodoviários (Sintro-PE), Carlos Medeiros explicou que não houve batida do ônibus no veículo do homem. "Ele desce acusando o rodoviário disso, mas a verdade é que não houve colisão. Ele fala que os motoristas deviam andar devagar no local, mas não teve acidente", explicou.

Ainda de acordo com ele, o rodoviário ficou "muito abalado psicologicamente" com toda a situação e, por conta disso, ainda não foi à polícia denunciar o caso. "Ele deve ir nesta sexta ainda, acompanhado de um advogado, prestar o BO", completo o secretário.

Nas redes sociais, o Sintro-PE também repudiou mais um caso de agressão a rodoviários na Região Metropolitana do Recife (RMR).

"Queremos mandar um recado para toda a população dos bairros onde os ônibus circulam: respeitem os motoristas. Mexeu com meus meninos, está mexendo com a gente. Hoje foi no Curado, mas amanhã pode ser em qualquer outra comunidade. A mão de obra é importante para levar e trazer. Precisamos entender que conflitos existem, mas o respeito e diálogo devem sempre vir em primeiro lugar", afirmou o presidente do sindicato, Roberto Carlos.

Por conta do caso, motoristas do Terminal de Barra de Jangada chegaram a suspender as atividades em protesto por melhor condições de trabalho na quinta-feira (13). O serviço foi retomado por volta das 15h30, após receberem garantia de reforço da segurança pela empresa Metropolitana, responsável por operar a linha envolvida no caso de agressão.

A reportagem também entrou em contato com a Urbana-PE, responsável pelas operadoras de ônibus da região, e aguarda retorno com um posicionamento oficial.

Agressor pede desculpas

Em outro vídeo, o Sintro-PE compartilhou um pedido de desculpas do agressor, que não teve nome ou idade identificados.

"Eu venho por meio desse vídeo me desculpar com o motorista, que aconteceu esse imprevisto. Acabei perdendo a cabeça e tomando uma atitude sem ser pensada e terminei agredindo ele sem necessidade. Era para eu ter ido até os meios legais, resolvido da melhor forma, mas acabei perdendo a cabeça. Peço desculpas a ele e todos que foram prejudicados", afirmou.

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