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VIOLÊNCIA Rodoviário sofre traumatismo craniano após ser espancado por seis homens em terminal na RMR Tudo começou em uma discussão de trânsito, quando um motociclista alegou que o motorista de ônibus havia dado uma "trancada" nele com o veículo

Um motorista de ônibus de 49 anos teve traumatismo craniano leve após ser espancado por um grupo de seis homens no Terminal de Pau Amarelo, em Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR). O caso aconteceu na última sexta-feira (21), e o rodoviário foi agredido com socos e chutes até desmaiar.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o secretário geral do Sindicato dos Rodoviários (Sintro-PE), Carlos Medeiros, afirmou que tudo começou em uma discussão de trânsito. Um motociclista alegou que o motorista de ônibus havia dado uma "trancada" nele com o veículo.

"O motorista seguia no sentido ao Terminal de Pau Amarelo e o motoqueiro achou que ele deu uma trancada nele, naquelas loucuras de passar entre um carro e um ônibus. Começou uma discussão, com ele colocando a moto na frente do ônibus", explicou.

Logo depois disso, segundo o secretário, o motociclista se escondeu na rua, pegou uma pedra e a atirou contra o vidro do ônibus. Ninguém se feriu.

A partir daí, o motorista pensou que a discussão estivesse encerrada, e seguiu o caminho normal até o terminal. Quando chegou lá, no entanto, foi surpreendido pelo motociclista, acompanhado de mais cinco homens.

"Quando o motorista chegou, falou que não precisava daquilo, que ele já tinha quebrado o vidro do ônibus. Só que o cara (motociclista) disse que queria conversar mesmo assim, e o motorista encostou o ônibus e desceu", contou.

Foi nesse momento que os seis partiram para cima do motorista, de acordo com Carlos Medeiros. O momento foi registrado em vídeo, onde é possível ver o motorista sendo agredido com socos, pontapés e capacetadas ao lado do ônibus estacionado, até que o homem desmaiasse. A briga precisou ser apartada por outros rodoviários que estavam no local.

Segundo Carlos Medeiros, o motorista teve os óculos quebrados ao receber um chute, teve traumatismo craniano leve, hematomas e chegou a vomitar sangue. Após passar por atendimento médico, ele teve alta, mas segue abalado.

"Ele está muito mal psicologicamente, super abalado. Tem família, esposa e filhas, e só Deus sabe como elas estão. Já são mais de 10 anos de profissão", disse.

O que diz a polícia

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que registrou o caso que dois homens, de 27 e 49 anos, respectivamente, motorista de aplicativo e motorista de ônibus.

Segundo o registro policial, "o desentendimento teve início após uma discussão relacionada ao trânsito e evoluiu para uma briga. Ambos apresentavam escoriações decorrentes das agressões e foram encaminhados a uma unidade de pronto atendimento, onde receberam atendimento médico", explicou.

Após receberem alta, "os envolvidos foram conduzidos à delegacia para a formalização dos procedimentos cabíveis".

O que diz a Conorte

A reportagem também entrou em contato com a Conorte, empresa responsável pela operação da linha de ônibus do motorista, que disse que "lamenta profundamente" o caso e "manifesta solidariedade ao profissional".

"O Consórcio repudia qualquer forma de violência contra trabalhadores do transporte público, que diariamente desempenham um serviço essencial para a população. Situações de agressão, além de colocarem em risco a integridade física dos profissionais, também comprometem a segurança de passageiros e de todos que utilizam as vias públicas", completou.

A empresa também afirmou que "espera que o caso seja devidamente apurado pelas autoridades competentes e que sejam adotadas as medidas cabíveis".



Mais um caso de agressão

Vale lembrar que esse foi o segundo caso de agressão a motoristas de ônibus na RMR neste mês. No último dia 12, um rodoviário foi agredido e ameaçado de morte em uma discussão de trânsito enquanto operava a linha de ônibus próxima ao Terminal de Barra de Jangada, no bairro do Curado V, em Jaboatão dos Guararapes.

O crime foi gravado por câmeras de segurança do próprio veículo. Nas imagens, é possível ver o momento em que o motorista vai até a porta do ônibus e fica de frente para o agressor, que chega proferindo xingamentos e ameaças.

"Tu quer levar um tiro aqui, filho da p***? Tu vai pagar essa p**** desse retrovisor", diz o homem, ao acusar o rodoviário de ter atingido o seu carro. O trabalhador, por outro lado, afirma que estava descendo a ladeira e não o viu ali.

Depois disso, o motorista fala que pode passar o número de celular para o homem, que retruca exigindo pagamento na hora. "Você vai me dar agora, vai passar [o Pix] agora, senão você não sai mais. Você quer levar um tiro agora? Passe a p**** desse Pix logo", diz ele.

Foi aí que as agressões começaram. O homem vai até o rodoviário, o agarra pela camisa e pergunta "Você quer morrer agora?". Depois disso, desfere tapas no seu rosto, diz que o mataria ali mesmo no local e afirma que os motoristas de ônibus precisam aprender andar devagar na rua.

Em seguida, ele solta o rodoviário e continua exigindo o pagamento. O trabalhador explica que não tem o dinheiro porque ainda não recebeu o salário. Ainda com xingamentos, o homem então exige o número de telefone antes de deixar o local.



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