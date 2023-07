A- A+

FIM DA GREVE Rodoviários chegam a acordo de reajuste de 4% lineares e greve dos rodoviários na RMR chega ao fim Decisão foi tomada em reunião com a classe patronal no TRT-6

Chega ao fim a greve dos rodoviários na Região Metropolitana do Recife. O dissídio coletivo dos rodoviários foi resolvido nesta segunda-feira (31), após seis dias de greve.



A reunião da categoria com o patronato (Urbana-PE) aconteceu na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, na área central da capital pernambucana. A proposta foi um reajuste de 4% lineares, ou seja, no salário, ticket refeição e gratificação.

A proposta de conciliação conjunta, do Ministério Público de Pernambuco e do TRT-6 com as duas partes (Urbana-PE e a classe trabalhadora), após três tentativas de negociação sem sucesso.

