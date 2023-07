Rodoviários convocam assembleia geral e podem decretar greve

A- A+

O Sindicato dos Rodoviários da Região Metropolitana do Recife (RMR) convocou uma assembleia geral para esta quinta-feira (20), na sede do sindicato, localizada no bairro de Santo Amaro, área central da capital, a partir das 9h, com a possibilidade de decretação de greve geral dos serviços de transporte público por ônibus.

Os motoristas têm como principais reinvindicações a falta de avanços na campanha salarial, assim como direitos relacionados à aposentadoria e jornada de trabalho. Os profissionais cobram ainda uma maior valorização à categoria por parte do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de Pernambuco (Urbana-PE).

Em um boletim de convocação da assembleia, o Sindicato dos Rodoviários já havia anunciado a possibilidade de greve: "Um setor que movimenta 1,3 bilhões de reais por ano ter a coragem de dizer que não pode valorizar seus trabalhadores é uma vergonha! É hora de preparar a greve! Não vamos aceitar essa enrolação! Ou avança ou é greve!", diz um trecho do boletim.

A Folha de Pernambuco entrou em contato com o Consórcio Grande Recife, mas, até o momento, não recebeu um posicionamento oficial sobre a realização da assembleia. A reportagem também contatou a Urbana, que afirma que tenta realizar negociações com o Sindicato dos Rodoviários para que uma greve não seja declarada. Confira a nota na íntegra.

"A Urbana-PE informa que, desde o início deste mês de julho, vem dialogando com o Sindicato dos Rodoviários para chegar a um acordo na definição da negociação coletiva da categoria.

Durante todo o processo, a Urbana-PE buscou entendimento com a cautela e responsabilidade que a negociação exige. Importante reiterar que o setor tem sido fortemente acometido pelo aumento dos seus custos operacionais. Cabe salientar ainda que as lideranças rodoviárias postularam reajustes de mais de 100% em diversos itens, fora da realidade do setor e da nossa economia, e vêm se mostrando inflexíveis nas negociações.

Na última reunião, realizada nesta terça-feira (18), as lideranças rodoviárias, após menos de 15 minutos de diálogo, solicitaram agendamento de um novo encontro por não estarem acompanhadas dos seus advogados naquele momento. Para a surpresa da Urbana-PE, antes mesmo da definição da data da nova rodada de negociação, os rodoviários anunciaram pela imprensa que convocariam uma assembleia para deliberar sobre a deflagração de estado de greve, o que indica que havia premeditação e efetivo desinteresse do sindicato para o diálogo. A Urbana-PE antecipa que tomará as medidas necessárias para evitar que a população e a economia da Região Metropolitana do Recife sejam penalizadas até que se alcance um entendimento com a categoria e que permanecerá aberta ao diálogo.

Lembramos ainda os rodoviários vêm realizando paralisações ilegais desde a última semana e que várias decisões liminares do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região determinaram que o Sindicato dos Rodoviários se abstenha de impedir o livre acesso dos trabalhadores que desejem exercer suas atividades e a regular circulação da frota de veículos das empresas operadoras".





Veja também

calor Julho de 2023 indica que será o mês mais quente já registrado, diz Copernicus