Rodoviários e metroviários podem entrar em greve juntos: categorias têm reuniões nesta terça (25)

Cerca de 2 milhões de passageiros podem ficar sem transporte público nesta quarta-feira (26) na Região Metropolitana do Recife (RMR) já que rodoviários e metroviários podem iniciar greves juntos. Esta terça-feira (25) será um dia decisivo, uma vez que as duas categorias têm reuniões marcadas para deliberar sobre os movimentos paredistas.

Os rodoviários se reunirão com a classe patronal, representada pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de Pernambuco (Urbana-PE), em uma segunda audiência de conciliação mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6). O encontro está marcado para começar às 9h. Na segunda (24), houve uma primeira reunião, mas, após diálogo de duas horas entre as partes, não se chegou a nenhum acordo.

A categoria, responsável pelo transporte de 1,8 milhão de passageiros na RMR, votou pela greve na última quinta-feira (20), e aprovou a paralisação por unanimidade. Os rodoviários têm como principais reivindicações a falta de avanços na campanha salarial, assim como direitos relacionados à aposentadoria e jornada de trabalho. Os profissionais cobram ainda uma maior valorização à categoria por parte do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de Pernambuco (Urbana-PE).

"Tem mais de um mês e 15 dias que entregamos a pauta de reinvidicação. Foi entregue no dia 2 de junho e até os dias atuais eles não trazem uma contraproposta. Sinal claro de que eles não querem avançar. A categoria está revoltada diante de tanto desrespeito, muitas desvalorizações a esses profissionais e a greve continua mantida, aguardando o desfecho da audiência desta terça", pontua o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Aldo Lima.

Caso as negociações não avancem, a greve dos rodoviários terá início à 0h de quarta-feira e se estenderá por tempo indeterminado.

Em nota, a Urbana-PE afirmou lamentar a conduta do Sindicato dos Rodoviários durante as negociações coletivas deste ano.

"As lideranças rodoviárias tentaram inviabilizar qualquer tipo de entendimento entre as partes, apresentando propostas com contradições e incertezas, o que foi reconhecido pelo próprio advogado dos rodoviários, postulando reajustes de mais de 100% em diversos itens, comparecendo à negociação sem os seus advogados, pedindo adiamentos e se recusando a agendar novas reuniões", afirmou a Urbana-PE, que completou:

"A Urbana-PE reitera que segue disposta a continuar a negociação já iniciada, mas que não admitirá imposições arbitrárias e intimidatórias"

Autor da iniciativa do encontro no TRT-6, o desembargador Fábio Farias conduziu a audiência, que buscou encontrar uma solução consensual entre trabalhadores e empresas.

“Nossa preocupação foi possibilitar um espaço de diálogo. Não podemos ficar assistindo a uma greve se formar sem tomarmos alguma iniciativa, afinal, esse é o principal papel da Justiça do Trabalho: o da pacificação social", pontuou o magistrado.

O TRT-6 ressalta que não existe um processo instaurado e as tratativas são espontâneas.

Greve de metroviários

Após paralisação de 24 horas na semana passada, os metroviários podem iniciar também na quarta-feira uma greve. A categoria se reúne às 18h desta terça-feira na Estação Recife, no bairro de São José, área central da capital pernambucana — o local é chamado simbolicamente de "Praça da Greve" pela categoria.

As principais reivindicações da categoria que opera o Metrô do Recife são o reajuste salarial e a retirada da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) do Plano Nacional de Desestatização (PND), mantido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Não aguentamos mais a situação e precisamos fazer com que a empresa honre os compromissos e que a CBTU seja retirada do PND", falou o presidente do Sindicato dos Metroviários (Sindmetro-PE), Luiz Soares.

A CBTU disse que submeteu para a Secretaria de Coordenação das Estatais a proposta do acordo coletivo 2023/2024. Essa proposta, segundo a companhia, foi discutida conjuntamente com os sindicatos.

