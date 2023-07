Rodoviários e Urbana não entram em acordo e greve dos ônibus segue marcada para esta quarta (26)

A- A+

Após a Justiça do Trabalho determinar reunião para uma possível reconciliação do sindicato dos rodoviários com a Urbana-PE, foi definida a manutenção da decisão inicial e, a partir das 0h desta quarta-feira (26), será realizada greve dos ônibus em toda a Região Metropolitana do Recife (RMR), sem previsão de término.

De acordo com o secretário geral do sindicato, Josival Costa, que estava presente na reunião, a proposta não acatava as reinvindicações da categoria, e, por isso, a greve seguirá.

“Não teve nenhuma proposta que arcasse com as demandas. Propuseram um reajuste muito baixo no salário e ignoraram outros pedidos, como plano de saúde e jornada de trabalho”, revelou.



“Essa categoria precisa ser valorizada e, se os patrões e empresários de transporte público não valorizam esses profissionais, a gente vai buscar isso na luta. É greve da categoria”, completou Aldo Lima, presidente do Sindicato dos Rodoviários.





A Folha de Pernambuco entrou em contato com a Urbana-PE, para um posicionamento oficial, mas, até o momento, não recebeu resposta.

Além dos rodoviários, os metroviários da cidade se reúnem às 18h desta terça-feira (25) para decidir se também irão aderir à greve e paralisar o meio de transporte.





