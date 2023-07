Rodoviários enfileiram ônibus na avenida Agamenon Magalhães em terceiro dia de greve

A- A+

Rodoviários voltaram a enfileirar ônibus na área central do Recife, no final da manhã desta sexta-feira (28). O ato acontece na avenida Agamenon Magalhães. Dezenas de veículos estão estacionados no local.

A manifestação foi iniciada por um grupo de oposição ao Sindicato dos Rodoviários. O sindicato, no entanto, afirma que é a favor do ato, que cobra o reajuste dos salários da categoria e também critica a detenção do presidente Aldo Lima.

Atos similares aconteceram nos dois primeiros dias da greve. Ainda não há informações se outras vias serão fechadas como na quarta-feira (26) e na quinta-feira (27).

Em nota, a Urbana-PE classificou a paralisação como ilegal. "A Urbana-PE reitera que está tomando todas as medidas possíveis para restabelecer plenamente o serviço de transporte público por ônibus e espera rápido julgamento do dissídio coletivo da categoria para cessar os irreparáveis prejuízos causados à população e à economia local", afirmou o sindicato que representa a classe patronal.

A Urbana-PE também cita que:

- O Sindicato dos Rodoviários continua descumprindo determinações judiciais nesta sexta-feira (28).

- A operação do dia foi iniciada com uma ação premeditada da liderança rodoviária, que, já acompanhado do seu advogado e assessoria de imprensa, bloqueou a saída da frota de uma das empresas, desobecendo à decisão judicial que previa uso de força policial em caso de seu descumprimento.



- Após o fato, seguiram-se várias ações de vandalismo orquestradas pelo sindicato visando impedir a circulação dos ônibus, novamente afrontando a determinação do TRT.

- Ônibus tiveram seus pneus esvaziados pelo Sindicato dos Rodoviários quando estavam em circulação, inclusive forçando o desembarque dos passageiros que estavam nos veículos.

Uma assembleia está marcada para esta sexta-feira, às 14h, no Sindicato dos Rodoviários. O encontro definirá os rumos da greve.

