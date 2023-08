Rodoviários estacionam ônibus na Av. Guararapes em protesto contra a Urbana-PE

A- A+

A indefinição no transporte público segue causando transtornos à população do Recife. Na manhã desta quarta-feira (9), os rodoviários estacionaram ônibus na Avenida Guararapes, área central da capital, em protesto à Urbana-PE por um suposto descumprimento do acordo firmado na última sexta-feira (31/07), que marcou o fim da greve de seis dias da categoria.

"As empresas fizeram um desconto indevido. No acordo, deveriam ter abonados quatro dos seis dias de greve e fazer a compensação dos outros dias. Eles tinham 90 dias para realizar essa compensação e já recebemos queixas de diversas pessoas recebendo um desconto por horas extras, e não horas trabalhadas, que é o que estava acordado", revelou o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Aldo Lima.

"Então, mais uma vez, os coronéis do transporte estão descumprindo com os acordos e negociações. Estamos cobrando os nossos direitos, isso foi determinado na Justiça. Alguns trabalhadores tiveram descontos de R$ 300, e isso está errado. Tambem fizeram o desconto de alguns trabalhadores que tinham um dia de folga entre os dias de greve, o que tambem não condiz com o acorod", completou.

Os rodoviários afirmaram que vão manter o protesto até as 13h, quando os ônibus serão retirados. No momento, equipes da CTTU estão no local fazendo o controle do trânsito, que está muito congestionado.





Resposta da Urbana

A Urbana-PE informa que as suas associadas estão cumprindo estritamente o que foi estabelecido no acordo coletivo com a categoria dos rodoviários.

Não apenas as empresas de ônibus agiram corretamente na compensação das horas não trabalhadas durante a greve da campanha salarial, como se disponibilizaram a apresentar as apurações e prestar os esclarecimentos necessários ao Sindicato dos Rodoviários sobre o procedimento adotado. Entretanto, até o presente o momento, as empresas não obtiveram qualquer resposta das lideranças rodoviárias.

Ao contrário do Sindicato dos Rodoviários, a Urbana-PE tem buscado o diálogo e seguido rigorosamente todos os termos do acordo firmado e das decisões judiciais sobre a matéria.

Infelizmente, o Sindicato dos Rodoviários persiste em promover a desinformação, criando narrativas enganosas na tentativa de justificar os inaceitáveis transtornos que vem causando à população e à economia local.



Passageiros são prejudicados pelo protesto, mas apoiam uma greve

Os motoristas fizeram o caminho até a Avenida Guararapes e estacionaram os ônibus entre as vias. Os passageiros que estavam fazendo seus trajetos tiveram que descer dos veículos e continuar a pé.

"É muito errado algo assim. A gente sai de casa com compromisso marcado, eu estava indo para o cartório e tive que descer do ônibus. Se for para parar, tem que ter aviso", relatou Paulo Albuquerque, aposentado de 67 anos.

Ainda assim, o cidadão afirmou apoiar uma greve: "O meu problema maior é fazer o protesto como fizeram. Se for para fazer uma greve, eles devem fazer, .As precisam avisar os passageiros antes. Mas eles têm direito de correr atrás dos seus direitos", completou.

