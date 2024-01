A- A+

Recife Rodoviários estacionam ônibus em vias do Centro do Recife em protesto contra violência no transporte Protesto aconteceu como medida contra a violência no transporte público

Motoristas de ônibus bloquearam ruas, avenidas e uma ponte no Centro do Recife, nesta segunda-feira (22), em protesto que durou cerca de duas horas e meia.



O motivo da manifestação foi emitir uma resposta para os seis casos de violência sofridos por profissionais neste ano, de acordo com o Sindicato dos Rodoviários do Recife e da Região Metropolitana.

Os motoristas estacionaram ônibus e fecharam a Ponte Duarte Coelho, a rua do Sol e as avenida Guararapes e Conde da Boa Vista. Segundo o sindicato, o ato começou por volta das 10h30 e foi finalizado às 13h.

"A gente está fazendo isso para mostrar que o trabalhador tem força. A gente está passando por vários casos de violência nesse ano e temos que dar uma resposta, nem que seja assim. São diversos momentos de descaso com a nossa categoria que precisam ser resolvidos o mais rápido possível, explicou o secretário geral do Sindicato dos Rodoviários, Josival Costa.

Além dos casos de violência, os motoristas também protestaram contra a retirada dos cobradores, que resultou na dupla função para os rodoviários. "Nós sabemos que os cobradores foram retirados para baratear o sistema e, com eles nos ônibus, os casos de violência eram muito menores", explicou o secretário.

No local, foi possível ver diversos passageiros, que foram retirados dos ônibus por conta do protesto, muito insatisfeitos.



Segundo o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de Pernambuco (Urbana-PE), a paralisação realizada nesta manhã foi ilegal, sem qualquer aviso prévio ou tentativa de diálogo.

"A Urbana-PE se preocupa com a causa e vem tratando com o Governo do Estado e com o órgão gestor em busca de soluções para prover maior segurança ao serviço de transporte público. Lembramos ainda que toda a frota de ônibus da Região Metropolitana do Recife é equipada com até 5 câmeras de segurança e que as imagens geradas são compartilhadas com a Secretaria de Defesa Social para auxiliar nas investigações e no planejamento da ação policial", informou a Urbana-PE.

Casos de violência

Um dos casos recentes de violência ocorreu no último dia 10 de janeiro, quando um motorista que fazia a linha 164 - TI Cajueiro Seco/Marcos Freire, foi agredido durante uma discussão no trânsito, na avenida Domingos Fernandes, em Jaboatão dos Guararapes, na RMR.

A vítima teria se envolvido em uma discussão com um motociclista e o garupa de uma moto. Os dois acertaram o vidro da janela do ônibus com um capacete, que atingiu a cabeça do motorista. Em seguida, os dois homens invadiram o ônibus e seguiram as agressões com murros e mais "capacetadas", atingindo o rosto e a cabeça do condutor.

Na época, o motorista foi socorrido para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.

Veja também

américa do sul Presidente do Equador diz que 'há mais tranquilidade' no país após ataque às facções