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PROTESTO Rodoviários fecham avenida em protesto por motorista que foi queimado em Olinda No momento, apenas uma faixa está liberada para a circulação de veículos na via, o que causou um congestionamento de veículos

Rodoviários da Região Metropolitana do Recife (RMR) fazem um protesto na manhã desta quarta-feira (2), em frente ao Classic Hall, avenida Agamenon Magalhães, no bairro de Salgadinho, em Olinda.



O ato é feito em solidariedade ao motorista Ednaldo Batista, que sofreu queimaduras após ser feito de refém em um incêndio a ônibus no Terminal de Jardim Brasil I. O episódio é o terceiro de violência a rodoviários na região em menos de um mês.



No momento, apenas uma faixa está liberada para a circulação de veículos na via, o que causou um congestionamento de veículos.

De acordo com o Sindicato de Rodoviários de Pernambuco (Sintro-PE), o trabalhador chegava ao local na linha Jardim Brasil/Joana Bezerra para iniciar seu trabalho quando foi surpreendido por quatro criminosos, que estava em motos. Os homens chegaram a atear fogo ao coletivo, com o rodoviário dentro.



Ainda de acordo com o sindicato, o motorista sofreu queimaduras na região da cabeça e em alguns pontos do cabelo. Ele foi socorrido para o Hospital Ariano Suassuna, da rede Hapvida, localizado na Ilha do Leite, área central da capital.



Após o atendimento, Ednaldo foi encaminhado para a psicóloga da empresa e ficará afastado de suas atividades durante o restante do dia.



"A violência está de uma forma que a gente já perdeu de ver todos os dias. E amanhã, será que a gente vai estar enterrando o motorista? Porque não é o patrimônio, o patrimônio se substitui, mas a vida, a questão da saúde mental, ele [Ednaldo] falou comigo e disse que não quer mais voltar a trabalhar por conta da violência. Não se sente mais seguro. Vocês têm acompanhado aí no dia a dia que é agressão [com os motoristas] todos os dias", declarou Roberto Carlos Torres, presidente do Sintro-PE.



Tudo teria acontecido após uma tentativa de assalto dos criminosos no terminal, segundo relatos obtidos pelo secretário. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). Por meio de nota, a corporação informou que está investigando o caso. "Foi instaurado inquérito policial para apurar todos os fatos", completou.

Terminal interditado

Revoltados com o caso e solidarizados com a situação do companheiro de trabalho, a categoria se mobilizou e recolheu todos os ônibus do Terminal de Jardim Brasil I.

"Tiramos todos os ônibus que atendem Jardim Brasil I e II. No momento, nenhum vai operar hoje no terminal. A gente vai ver o que fazer a partir daí. A gente está aqui dando assistência e cobrando os órgãos de segurança pública que alguma atitude seja tomada para parar com essa onda de violência", afirmou o secretário geral do sindicato, Carlos Medeiros.

A Folha de Pernambuco também buscou a Urbana-PE, responsável por gerir as operadoras de ônibus na região. Por meio de nota, a empresa Caxangá informou que o motorista "passa bem" e "não havia passageiros no ônibus no momento da abordagem".

"A Empresa Caxangá informa ainda que disponibilizou às autoridades competentes todas as informações disponíveis sobre a ocorrência, incluindo as imagens registradas pelas câmeras de segurança do coletivo, e está colaborando com as investigações", completou.

O Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) também repudiou o crime. "A Secretaria de Defesa Social (SDS) foi acionada e contará com todo o apoio do Grande Recife para que os responsáveis sejam identificados e respondam judicialmente por seus atos. O GRCTM reforça que qualquer ato de violência contra motoristas compromete a operação do transporte público, afetando diretamente os passageiros que dependem diariamente do serviço".

Três casos de violência a rodoviários em menos de um mês

Este foi o terceiro caso de violência a rodoviários com grande repercusão em menos de um mês na RMR. O primeiro foi em 12 de agosto, quando um rodoviário foi agredido e ameaçado de morte em uma discussão de trânsito enquanto operava a linha de ônibus próxima ao Terminal de Barra de Jangada, no bairro do Curado V, em Jaboatão dos Guararapes.

O crime foi gravado por câmeras de segurança do próprio veículo. Nas imagens, é possível ver o momento em que o motorista vai até a porta do ônibus e fica de frente para o agressor, que chega proferindo xingamentos e ameaças.

"Tu quer levar um tiro aqui, filho da p***? Tu vai pagar essa p**** desse retrovisor", diz o homem, ao acusar o rodoviário de ter atingido o seu carro. O trabalhador, por outro lado, afirma que estava descendo a ladeira e não o viu ali.

O segundo caso foi em 26 de agosto, quando um motorista de ônibus de 49 anos teve traumatismo craniano leve após ser espancado por um grupo de seis homens no Terminal de Pau Amarelo, em Paulista.



Em entrevista à Folha de Pernambuco, o secretário geral do Sindicato dos Rodoviários (Sintro-PE), Carlos Medeiros, afirmou que tudo começou em uma discussão de trânsito. Um motociclista alegou que o motorista de ônibus havia dado uma "trancada" nele com o veículo.

Confira, abaixo, a nota da Urbana-PE na íntegra:



A Empresa Caxangá informa que, na madrugada desta quarta-feira (2), um ônibus que operava na linha 825 – Jardim Brasil / Joana Bezerra foi incendiado em uma ação criminosa no bairro Vila Popular, em Olinda.

De acordo com as informações preliminares, quatro indivíduos, que estavam em duas motocicletas, abordaram o coletivo, obrigaram o motorista a alterar o trajeto e atearam fogo ao veículo. O motorista foi ferido durante a ocorrência, mas recebeu atendimento médico e passa bem. Não havia passageiros no ônibus no momento da abordagem.

O Sindicato dos Rodoviários interrompeu temporariamente a operação na área alegando questões de segurança. A Empresa Caxangá informa ainda que disponibilizou às autoridades competentes todas as informações disponíveis sobre a ocorrência, incluindo as imagens registradas pelas câmeras de segurança do coletivo, e está colaborando com as investigações. A empresa espera que as medidas cabíveis sejam adotadas pelas autoridades responsáveis.



Confira, abaixo, a nota do Grande Recife na íntegra:



O Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (GRCTM) manifesta seu mais veemente repúdio a qualquer forma de violência contra o sistema de transporte público e seus trabalhadores.

A entidade se solidariza com o motorista e com toda a categoria dos rodoviários em razão do episódio ocorrido nesta quarta-feira (02), na Vila Popular, em Olinda.

De acordo com informações iniciais, indivíduos utilizaram gasolina para tentar atear fogo ao ônibus. Durante a ação, o motorista foi atingido pelas chamas, recebeu atendimento e, segundo as mesmas informações, passa bem.

Apesar da gravidade do ato criminoso, as chamas não se alastraram e o veículo não foi consumido pelo fogo. Até o momento, não há informações sobre a motivação do ocorrido.

A Secretaria de Defesa Social (SDS) foi acionada e contará com todo o apoio do Grande Recife para que os responsáveis sejam identificados e respondam judicialmente por seus atos.

O GRCTM reforça que qualquer ato de violência contra motoristas compromete a operação do transporte público, afetando diretamente os passageiros que dependem diariamente do serviço.

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