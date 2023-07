Rodoviários fecham garagem da Metropolitana e deixam passageiros sem ônibus

A- A+

Além da paralisação de 24 horas do Metrô do Recife, a quinta-feira (13) também começou complicada para quem depende de ônibus da Metropolitana. Isso porque rodoviários fecharam a garagem da empresa, localizado no bairro do Barro, na Zona Oeste da capital pernambucana. Ônibus não estão circulando e terminais como o TI Barro registram longas filas de passageiros.

O fechamento da garagem é promovido pelo Sindicato dos Rodoviários, que reclama de valores descontados de profissionais que paralisaram atividades entre setembro e outubro de 2020, em protesto à implantação da dupla função de motorista e cobrador.

Segundo o sindicato, a empresa conseguiu na Justiça que fossem compensadas as horas das paralisações. A categoria alega que a Metropolitana deve informar quem eram os participantes, em que dias participaram e por quanto tempo ficaram parados.

O Grande Recife Consórcio de Transporte informou que avalia o impacto da paralisação.

