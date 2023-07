Rodoviários fecham garagem e deixam TI Xambá sem ônibus após motorista levar pedrada na boca

A- A+

O Terminal Integrado de Xambá, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, começou a terça-feira (11) sem ônibus após a garagem da empresa Caxangá ser fechada em protesto organizado pelo Sindicato dos Rodoviários.

O ato, que durou cerca de quatro horas, ocorreu após uma motorista da linha TI Xambá/Rio Doce ser agredida com uma pedrada no rosto por pessoas que subiram no ônibus, na segunda-feira (10). Os ônibus começaram a ser liberados por volta das 7h.

De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, a profissional trabalhava quando foi agredida com uma pedrada na boca. Ela foi ao Instituto Médico Legal (IML) do Recife para realizar exame de corpo de delito e registrou Boletim de Ocorrência, além de ter sido atendida por médico. A motorista teve sangramento no rosto, já que a pedra provocou um corte debaixo da gengiva.

"Deixo meu pedido clamando as autoridades. Os trabalhadores do sistema rodoviário estão endo agredidos todos os dias. Temos informado à Justiça as agressões dos trabalhradores", afirmou a diretora do Sindicato dos Rodoviários Clarice Barbosa

Os rodoviários também reclamam de desconto feito pela Caxangá, que, segundo a categoria foi feito de forma indevida.

Com o terminal sem ônibus, diversas linhas que operam em Olinda não operaram na manhã desta terça-feira.



As seguintes 18 linhas operam no TI Xambá:



810 - TI Xambá/Encruzilhada

820 - TI Xambá (Cabugá)

831 - Aguazinha/TI Xambá

841 - Nova Olinda/TI Xambá

842 - Águas Compridas/TI Xambá

843 - Alto da Bondade/TI Xambá

844 - Santa Casa/TI Xambá

847 - Alto Nova Olinda/TI Xambá

852 - Caixa D’água/TI Xambá

860 - TI Xambá (Príncipe)

861 - TI Xambá/TI Joana Bezerra

870 -TI Xambá/TI Largo da Paz

881 - TI Xambá/Rio Doce (av. Getúlio Vargas)

882 - TI Xambá/Rio Doce (Carlos de Lima Cavalcanti)

883 - TI Xambá / TI PE-15

892 - Alto do Cajueiro/TI Xambá

894 - Alto da Sucupira (Córrego do Abacaxi)/TI Xambá

895 - Alto do Sol Nascente/TI Xambá

Em nota, o Grande Recife Consórcio de Transporte confirmou o fechamento da garagem e disse que agentes "estão apurando os motivos da paralisação e atuando para liberar a entrada da garagem a fim de que as linhas possam iniciar sua operação".



