PERNAMBUCO Rodoviários finalizam protesto e ônibus da Borborema voltam a rodar no Grande Recife O sindicato da categoria aponta como motivos para o protesto descontos indevidos no salário e casos de assédio moral

Por volta das 8h30 desta sexta-feira (10), rodoviários finalizaram o protesto que interditava uma das garagens da empresa Borborema, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife. Com isso, os ônibus da permissionária voltam a ficar à disposição da população do Grande Recife.

O sindicato da categoria apontou como motivos para o protesto descontos indevidos no salário e casos de assédio moral. "É uma demanda constante. A partir do momento que temos um contato aberto, mas a empresa não nos atende, precisamos tratar de uma maneira mais séria. Para se ter uma ideia, se o elevador do ônibus estiver quebrado, nessa empresa o motorista, além de tomar uma multa, tem que pagar o conserto. Qual culpa ele tem? Isso ficou uma coisa insustentável. Estamos tomando as providências", contou Aldo Lima, presidente do Sindicato dos Rodoviários.

De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, o protesto foi finalizado após reunião com representantes da Borborema. "Foi prometido que essas condutas vão ser corrigidas, por isso liberamos tudo. Na reunião, prometeram que iam corrigir essas questões de assédio moral e também dos salários. A gente finaliza o protesto e fica esperando se eles cumprirão isso", afirmou Jeremias da Silva, membro do sindicato.

A Urbana-PE, que gere as empresas de transporte do Grande Recife, afirmou, por meio de nota, que "Não houve qualquer contato prévio e até o momento a empresa sequer foi informada do pleito das lideranças rodoviárias". Além disso, a empresa também alertou que "o movimento é claramente motivado por disputas políticas do Sindicato dos Rodoviários, uma vez que neste ano serão disputadas as eleições internas da categoria".

Ao todo, foram impactadas 13 linhas que operam com 89 veículos e atendem corredores da Zona Sul do Recife.

