PERNAMBUCO Rodoviários interditam empresa Borborema AVS, no Curado, na manhã desta sexta-feira (10) Motivos da paralisação, de acordo com o sindicato da categoria, são descontos indevidos no salário e casos de assédio moral

No início da manhã desta sexta-feira (10) rodoviários interditaram a empresa Borborema AVS, que fica no Curado, Zona Oeste do Recife. Eles fecharam a saída do local, o que impede a passagem dos ônibus. Os motivos, de acordo com o sindicato da categoria, são descontos indevidos no salário e casos de assédio moral.

"Esse protesto ocorre porque há tempos o sindicato vem recebendo denúncias por parte dos trabalhadores de diversas práticas antissindicais e de assédio moral, cobranças indevidas de multas, advertências descabidas, suspensões, sem justificativa", afirmou o sindicato, por meio de nota.

Ainda de acordo com o sindicato, a direção da empresa foi procurada diversas vezes para tratar do assunto e "infelizmente nada foi feito". "A única responsável por possíveis transtornos à população é a Empresa Borborema que utiliza de tais práticas", afirma o sindicato.

Em contato com a Folha de Pernambuco, o presidente do sindicato, Aldo Lima, relatou que as práticas da empresa vêm "sufocando a categoria".



"É uma demanda constante. A partir do momento que temos um contato aberto, mas a empresa não nos atende, precisamos tratar de uma maneira mais séria. Para se ter uma ideia, se o elevador do ônibus estiver quebrado, nessa empresa o motorista, além de tomar uma multa, tem que pagar o conserto. Qual culpa ele tem? Isso ficou uma coisa insustentável. Estamos tomando as providências", contou.

Os serviços de ônibus do local ainda não possuem previsão de volta. O sindicato afirma que só irá parar o protesto quando "a empresa atender nossas demandas e respeitar seus trabalhadores".

A reportagem procurou a Urbana-PE, que gere as empresas de ônibus da Região Metropolitana do Recife (RMR), mas, até a última atualização deste texto, não recebeu retorno. "Só vamos sair daqui depois de tivermos tratativas bem duras com a empresa para tentar solucionar isso", completou Aldo Lima.







Confira a nota do Sindicato dos Rodoviários do Recife e Região Metropolitana:

Chega de assédio e más condições de trabalho na empresa Borborema - AVS

Hoje 10 de maio a Empresa Borborema -AVS encontra-se parada. Esse protesto ocorre porque há tempos o sindicato vem recebendo denúncias por parte dos trabalhadores de diversas práticas anti sindicais e de Assédio moral: cobranças indevidas de multas, advertências descabidas, suspensões, sem justificativa.

Procuramos a direção da Empresa diversas vezes para tratar do assunto e infelizmente nada foi feito.

A única responsável por possíveis transtornos à população é a Empresa Borborema que utiliza de tais práticas.

Informamos ainda que os ônibus só voltarão a circular quando a empresa atender nossas demandas e respeitar seus trabalhadores.

Recife, 10 de Maio de 2024.

Sindicato dos Rodoviários

