Rodoviários interditam Terminal Integrado Xambá, em Olinda, por falta de abastecimento de água

O Sindicato dos Rodoviários interditou as atividades do Terminal Integrado Xambá, em Olinda, na manhã desta terça-feira (23). Segundo a categoria, o motivo é a falta de água no local, que há uma semana não é abastecido.

"Até eles (gestão do terminal) reestabelecerem a água aqui, a gente não libera. Eles disseram que iriam enviar um carro pipa até às 10h de hoje, então estamos no aguardo", afirmou o secretário geral do sindicato, Josival Costa.

Em vídeos encaminhados pelo sindicato para a reportagem, é possível ver banheiros sujos, em decorrência da falta de água. Segundo Josival, a gerência do TI Xambá já havia sido notificada, mas a situação não havia sido resolvida.

"Água é uma coisa primária, que não está sendo respeitada. Coisas como higiene pessoal, cuidado dos trabalhadores e dos usuários também. É um terminal de grande movimento e tá aí com esse problema que deveria ter sido resolvido de imediato. Desde a semana passada a gente espera por uma resolução e nada ainda", afirmou.

A reportagem entrou em contato com o Grande Recife Consórcio de Transportes para obter uma posição oficial sobre o abastecimento de água do local, mas, até a última atualização da matéria, não recebeu resposta. O canal segue aberto.

