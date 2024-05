Rodoviários interditam trecho da Avenida Norte em protesto contra assédio moral de empresas

A- A+

Na manhã desta quinta-feira (16), rodoviários interditaram um trecho da Avenida Norte, próximo ao Terminal Integrado da Macaxeira, na Zona Norte do Recife.



A categoria estacionou os ônibus em protesto contra as empresas Globo e Consórcio Recife sob alegações de assédio moral contra motoristas e "disputa de passageiros".

De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, as empresas estariam disputando, no próprio terminal, por demanda de passageiros. Os motoristas seriam orientados a encurtar o trajeto, realizar transbordo de passageiros de um ônibus para outro, simular defeitos nos ônibus para que os mesmos fiquem parados, provocar a lentidão no tráfego, dentre outras práticas irregulares. "Isso traz transtorno não só aos usuários, mas principalmente aos operadores, gerando confusões, brigas, sobrecarga de trabalho entre eles"



"Os motoristas de ônibus dessas empresas sofrem muito porque eles são orientados para ficar esperando com o carro na rua, para conseguir mais passageiros e impedir a passagem de ônibus da empresa rival. Eles também tinham que atrasar viagem, pra aumentar a demanda de passageiro e conseguir mais gente pagando passagem. São coisas desse tipo que também jogam um motorista contra o outro", explicou o presidente do sindicato, Aldo Lima.

Ainda segundo o sindicato, uma notificação chegou a ser feita para as empresas e também para o Grande Recife Consórcio de Transportes, mas a situação não foi resolvida. "Não dá mais para aguentar esse tipo de assédio moral com o trabalhador, por isso tivemos que parar", completou Aldo.

A reportagem entrou em contato com a Urbana-PE e com o Grande Recife Consórcio de Transportes em busca de um posicionamento sobre o caso, mas, até a última atualização da matéria, não recebeu retorno.

Já o protesto, segundo o sindicato, segue sem horário de término definido.

