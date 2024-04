Rodoviários liberam TI Xambá após chegada de carro-pipa, mas não descartam outra paralisação

A- A+

Por volta das 9h40 desta terça-feira (23), os rodoviários encerraram o protesto que paralisava o Terminal Integrado Xambá, em Olinda. A interdição havia ocorrido pela falta de abastecimento de água no local, mas, por conta da chegada de um carro-pipa, os trabalhadores liberaram as atividades dos ônibus novamente.



Apesar da liberação, no entanto, o terminal pode voltar a ser interditado. "A princípio, liberamos o TI Xambá. A cisterna está sendo abastecida e estamos no aguardo, mas, se faltar água outra vez, vamos parar novamente. O que queremos é que chegue água para ajudar a população e os trabalhadores, então temos que avaliar tudo", afirmou o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Aldo Lima.

Em vídeos encaminhados pelo sindicato para a reportagem, é possível ver banheiros sujos, em decorrência da falta de água. Segundo Josival, a gerência do TI Xambá já havia sido notificada, mas a situação não havia sido resolvida.



A reportagem entrou em contato com o Grande Recife Consórcio de Transportes para obter uma posição oficial sobre o abastecimento de água do local. O grupo, que agilizou a chegada do carro-pipa ao local, afirmou que está cobrando a Mobi Brasil, que gere o Terminal, "para que os problemas sejam resolvidos".

