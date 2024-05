Rodoviários paralisam Avenida Guararapes em protesto contra violência nos ônibus

A- A+

Em protesto contra a violência nos ônibus, rodoviários paralisaram a Avenida Guararapes, no Centro do Recife, nesta terça-feira (14). O ato acontece também em respeito e como um pedido de justiça por Gean Carlos Lopes Júnior, estudante de 20 anos morto a facadas durante assalto em um BRT na Capital pernambucana no último dia 1° de maio.

Segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Aldo Lima, ao todo, a Secretaria de Defesa Social (SDS) já registrou, neste ano, 49 casos de assalto em ônibus no Grande Recife.



"A gente não consegue precisar exatamente esses números porque muitos não notificam, mas a gente tem que conviver com constantes casos de violência e agressão. Fora os casos de assalto, que não param de crescer. Só essa semana foi mais quatro casos. Semanas atrás foi o caso de Gean. Isso tem que parar", explicou.









No local, os manifestantes também não deixam que carros e motos passem cruzamento. Quando veem algum veículo se aproximando, fazem uma barreira para impedir a passagem e para que respeitem o ato. Agentes da Guarda Civil do Recife e da Polícia Civil de Pernambuco também estão no local para controlar as ações e prestar informações para os motoristas.

O protesto, de acordo com o sindicato, tem previsão para seguir até às 13h30.





