Rodoviários param ônibus e protestam na ponte Duarte Coelho no sexto dia de greve

Rodoviários fizeram um protesto, na manhã desta segunda-feira (31), na ponte Duarte Coelho, no Centro do Recife. De acordo com a categoria, o movimento é uma sinalização ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT - 6), que irá se reunir com os profissionais e os patrões para decidir o futuro da greve.

O representante da Associação dos Rodoviários Roberto Carlos afirmou que cerca de 40 coletivos pararam no meio da via. Ele espera que o TRT-6 aprecie a pauta dos motoristas e considere a greve como legal.

"É direito de todo trabalhador reivindicar salário, plano de saúde e benefícios. Todo ano isso é negado. A mobilização é um direito do trabalhador, dentro das suas legalidades. A gente respeitou o bloqueio nas garagens, a frota que saiu em 60%, conforme determinado pelo TRT. Até agora não houve nenhuma oferta por parte dos empresários, a não ser R$ 0,25 [cálculo por dia] no ticket, que não dá para comprar nem uma jujuba. A gente espera que o TRT se sensibilize, porque existe investimento em várias áreas, mas condições de trabalho que é bom, nada", desabafa.

Dicélia Pereira, de 36 anos, trabalha como cuidadora, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife. Ela passou mais de uma hora esperando por um ônibus, na frente da agência central dos Correios. A trabalhadora vem, todos os dias do município de Escada, na Mata Sul do Estado. Pela demora dos coletivos, ela teve que optar por um transporte de aplicativo por moto.

"Eu venho todos os dias pra cá. Saio de casa às 4h, só que quando eu chego aqui não tem ônibus. É um transtorno para quem trabalha, aí a gente chega no trabalho atrasado. Na última sexta-feira, eu saí do trabalho às 13h30 e cheguei em casa quase 21h", disse.

