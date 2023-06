A- A+

RECIFE Rodoviários param ônibus no Centro do Recife para protestar contra violência sofrida pela categoria

Um ato organizado pelo Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco paralisou a circulação de ônibus no Centro do Recife, no final da manhã desta quarta-feira (21). Alguns veículos foram estacionados sobre a ponte Duarte Coelho e na avenida Guararapes.

De acordo com o sindicato, a mobilização é em reação à violência sofrida por rodoviários.

"Não vamos tolerar mais tanta violência, fica cada dia mais evidente a necessidade de outro trabalhador no ônibus junto com o motorista. Para nós rodoviários basta, não nos falta coragem para lutar. Outros protestos ocorrerão se nada for feito por parte do público", afirma nota enviada pela entidade.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informou que os rodoviários ocupam uma faixa da via e ainda não há desvios feitos por agentes.

Segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Aldo Lima, o problema da segurança é antigo e afeta tanto usuários quanto os profissionais. "Os passageiros sofrem com isso, os motoristas também, e os órgãos competentes não dão uma solução, sequer elaboram uma política de combate à violência no transporte público", disse.



"Os rodoviários se queixam dos assaltos, os casos de vandalismo, a prática do 'surfe' nos veículos, agressões que os motoristas vêm sofrendo constantemente, entre outros problemas. Os responsáveis pela segurança pública no estado precisa se fazer presente nessas discussões, o que não tem acontecido. Assim, o sindicato não encontra outra alternativa a não ser denunciar essa realidade através da manifestação", completou Aldo.



Ao longo da paralisação, os passageiros que pegam ônibus nos arredores da Avenida Guararapes precisaram se deslocar em direção a rotas alternativas; alguns, como a marisqueira Gleice Carla, 41, desceram dos veículos para aguardar o fim da manifestação. "Prejudica a gente, mas também temos que ver o lado do motorista, que também é o nosso, já que a violência afeta a todos", disse.



"Tem que protestar para ver se chega a algum lugar, estamos correndo riscos também. Já presenciei assaltos e até ameaças a motoristas que não deixaram as pessoas pularem catracas", completou a passageira.

