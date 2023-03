Rodoviários realizam protesto no Recife para denunciar situação dos motoristas de ônibus

A- A+

Os rodoviários realizam, na manhã desta segunda-feira (27), a partir das 7h, um protesto no Terminal de Integração da Caxangá, localizado perto da UPA com o mesmo nome do bairro, já no final da maior avenida do Recife. Não haverá paralisação de serviços para os usuários. O que a entidade sindical quer é “denunciar as condições precárias vividas pela categoria e pelos motoristas”. O ato se realiza em tom de denúncia e tem duração prevista de 2 horas. A Região Metropolitana do Recife tem, atualmente, 10 mil rodoviários, 30% deles são motoristas.

“Queremos mostrar o esgoto à céu aberto deste terminal, o mau cheiro, mostrar que os motoristas não têm refeitório, que precisam se alimentar dentro dos ônibus quentes, em locais inapropriados. Queremos mostrar o descaso com o profissional de transportes”, disse o presidente do Sindicato dos Rodoviários do Recife e Região Metropolitana de Pernambuco, Aldo Lima. “Vamos mostrar nossa realidade à população. O próximo terminal é o de Igarassu”, avisou.

Segundo Aldo Lima, existe um pedido para construção de um refeitório e local de descanso no terminal que passou em branco. A autoridade de cobrar melhorias é do Governo do Estado, que licitou a Nova Mobi. A concessionária disse já ter realizado melhoria em 26 terminais de ônibus e metrô em balanço realizado no ano passado. O projeto de obras e melhorias nos terminais tem prazo total de implantação de 48 meses e teve investimento de R$ 90 milhões. A assinatura de concessão se realizou em 14 de dezembro de 2021.

Segundo Aldo Lima, se a empresa não se comprometer com melhorias, haverá um estudo sobre paralisação. Ele contou que os motoristas sofrem tendo que dirigir e cobrar passagem, convivendo com agressões, com usuários que pulam a catraca, com assaltos e surfs em cima de ônibus.

