Rodoviários se reúnem com Urbana em tentativa de negociação para término da greve nesta quinta (27)

Em meio ao segundo dia de greve dos rodoviários na Região Metropolitana do Recife (RMR), o sindicato se reúne com a Urbana-PE, na manhã desta quinta-feira (27), no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6 ). O objetivo da negociação é alcançar um acordo entre as partes para que a paralisação dos ônibus seja interrompida.



"Nosso setor jurídico está concentrado na reunião com a Urbana que acontece hoje, no TRT-6, a partir das 8h, para tentativa de negociação. Depois da reunião, vamos nos reunir com o jurídico para analisar o próximo passo do sindicato", revelou Josival Costa, secretário geral do sindicato, em contato com a Folha de Pernambuco.



Ainda assim, para o representante do sindicato, não há uma expectativa de que a Urbana vá apresentar uma proposta que arque com as reinvindicações da categoria: "No momento, a intenção é a manutenção da greve, que deve seguir enquanto não recebermos compensações dignas para a categoria e de acordo com o que estamos reivindicando", pontuou.

