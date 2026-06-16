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SÃO JOÃO Rodovias de acesso ao Litoral Sul terão fluxo normal durante São João, dizem concessionárias Apesar do tráfego equilibrado nas vias, concessionárias orientam motoristas a evitar horários de pico

O São João de 2026 deve registrar um leve aumento no tráfego de veículos nas principais rodovias que ligam a Região Metropolitana do Recife ao Litoral Sul de Pernambuco.

As concessionárias Rota do Atlântico (CRA) e Rota dos Coqueiros (CRC) têm expectativa de crescimento no fluxo de veículos a partir desta sexta-feira (19), com movimento regular até 25 de junho.

Durante os festejos juninos, uma parte significativa da população procura celebrar as festividades juninas no interior do estado. Ainda assim, as rodovias costumam ser utilizadas por aqueles que escolhem destinos litorâneos, como a praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, para aproveitar o período.

Por isso, a Rota do Atlântico estuda, analisa e projeta a circulação de mais de 100 mil veículos entre sexta (19) e quinta-feira (25). Por outro lado, a Rota dos Coqueiros considera a passagem de mais de 38 mil veículos pelo trecho gerido pela concessionária.

Dessa forma, os dias de maior movimentação na Rota do Atlântico devem ser a sexta-feira (19) e a quinta-feira (25), com pico registrado no primeiro dia. Embora o maior fluxo esteja previsto para o dia 25 de junho, o mesmo cenário é esperado para a Rota dos Coqueiros.

A recomendação é priorizar o uso das pistas automáticas, disponíveis para pagamento por TAG, para tornar a viagem mais ágil e evitar filas nas praças de pedágio. Nas cabines manuais, também é possível pagar com cartão por aproximação ou dinheiro.

Segurança no trânsito

Em relação à segurança, as concessionárias destacam a importância da manutenção preventiva dos veículos antes da viagem e da adoção de uma condução responsável.

Por isso, respeitar os limites de velocidade, evitar ultrapassagens indevidas e nunca dirigir sob efeito de álcool são medidas que não apenas reduzem o risco de acidentes, mas também preservam vidas e tornam o São João ainda mais tranquilo.

Em caso de necessidade, os usuários contam com atendimento gratuito de 24 horas, incluindo socorro médico e mecânico, além de apoio operacional.

Os serviços podem ser acionados pelas centrais de atendimento: 0800 281 0281 (Rota dos Coqueiros) e 0800 031 0009 (Rota do Atlântico).

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