PERNAMBUCO Rodovias de Pernambuco vão ganhar 35 novos radares de fiscalização eletrônica, anuncia DER-PE Com os novos equipamentos que estão em "fase de implantação", o total chegará a 99 pontos de fiscalização eletrônica

Rodovias de Pernambuco irão ganhar 35 novos radares de fiscalização eletrônica. O anúncio foi feito pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER-PE), e o objetivo é promover maior segurança para motoristas e pedestres do estado.

Segundo o DER-PE, atualmente 64 radares estão instalados e em funcionamento nos principais corredores do estado. Com os novos 35 equipamentos, que estão em "fase de implantação", o total chegará a 99 pontos de fiscalização eletrônica.

A ampliação abrange as principas rodovias do estado, bem como corredores estratégicos como a BR-232, PE-060, PE-009, PE-024 e PE-160, que recentemente receberam novos controladores e redutores de velocidade.

"A expansão permitirá ampliar o monitoramento de velocidade em regiões com alto fluxo de veículos, áreas urbanizadas e trechos classificados como críticos pelos estudos técnicos conduzidos pelo DER-PE", afirmou o departamento, em comunicado.



Não foram informados ainda o prazo para implantação de todos os equipamentos e os locais exatos onde cada um será instalado.

Como funcionam os radares

Também conhecidos como "lombadas eletrônicas", os radares utilizam sensores não intrusivos, sistema OCR (reconhecimento óptico de caracteres) e medição por faixa de tráfego, garantindo maior precisão em rodovias com múltiplas pistas.

Além de registrar infrações de forma automatizada, os radares captam imagens de alta resolução, inclusive durante a noite, e são certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), o que assegura confiabilidade e rigor técnico no processo de fiscalização.

Todos os equipamentos são ativados inicialmente em fase educativa, sem emissão de autuações. O objetivo com isso é que os condutores se adaptem aos limites regulamentados e à sinalização instalada.

Os equipamentos são integrados ao sistema estadual. Isso possibilita uma maior agilidade no processamento das informações e contribuindo para a fluidez do tráfego.

Rodovias de Pernambuco vão ganhar 35 novos radares de fiscalização eletrônica. - Foto: DER-PE/Divulgação

Fiscalização salva vidas

De acordo com o DER-PE, dados de estudos estatísticos nacionais apontam que cada radar instalado evita, em média, três mortes por ano. Um equipamento também reduz aproximadamente 34 sinistros no trecho onde opera, em média.

Quando todos os 99 equipamentos estiverem em operação, segundo o departamento, o impacto projetado pode chegar a 297 vidas salvas por ano e 3.366 sinistros evitados.

“Os radares não são instrumentos de punição, são equipamentos de proteção. A presença deles obriga o motorista a reduzir a velocidade, melhora o tempo de reação, diminui colisões frontais e atropelamentos e cria um ambiente mais seguro para todos", afirmou o diretor de Trânsito e Faixa de Domínio do DER-PE, Laudevino Vilela.

"Cada radar é, na prática, um ponto permanente de prevenção. Quando instalamos um equipamento, estamos escolhendo salvar vidas. E os números mostram que essa decisão tem um impacto enorme na redução de sinistros e de perdas irreparáveis", completou.

