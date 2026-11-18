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FERIADO Rodovias do Litoral Sul de Pernambuco devem receber 168 mil veículos no feriadão Previsão aponta aumento no fluxo entre quinta-feira (19) e segunda-feira (23), nas Rotas do Atlântico e dos Coqueiros

As rodovias Rota do Atlântico (CRA) e Rota dos Coqueiros (CRC), que dão acesso ao Litoral Sul de Pernambuco, devem receber mais de 160 mil veículos entre esta quinta-feira (19) e a próxima segunda-feira (23), durante o feriadão da Consciência Negra.

A estimativa representa um aumento de 3% em relação ao mesmo período de 2025.

Na Rota do Atlântico, o fluxo de saída em direção ao Litoral Sul deve se concentrar na quinta-feira, entre 6h e 7h, e na sexta-feira (20), das 10h às 14h, com maior movimento previsto no sábado (21), entre 9h e 13h, e pico às 11h.

No retorno, a previsão é de maior circulação no domingo (22), das 11h às 17h, com pico ao meio-dia. Na segunda-feira, a concentração de veículos deve ocorrer entre 6h e 8h, principalmente às 7h.

Já na Rota dos Coqueiros, a saída para o feriado deve registrar maior movimento na quinta-feira, entre 16h e 17h, e na sexta-feira, das 9h às 12h, com pico às 10h.

No sentido de retorno, o fluxo deve aumentar no sábado, das 10h às 16h, e no domingo, das 10h às 17h, com maior concentração às 16h. Na segunda-feira, o horário de pico está previsto para as 17h.

Orientações

As concessionárias recomendam que os motoristas planejem os deslocamentos e evitem, quando possível, os horários de maior movimento. Para reduzir o tempo de passagem nas praças de pedágio, a orientação é utilizar pistas automáticas e TAGs de pagamento.

Antes de viajar, os condutores devem verificar as condições dos pneus, freios, óleo, água do radiador, bateria, faróis e limpadores de para-brisa.

O uso do cinto de segurança por todos os ocupantes, o respeito aos limites de velocidade e a proibição de ultrapassagens indevidas também estão entre as recomendações.

Durante o feriado, as duas rodovias terão atendimento médico, mecânico e suporte operacional 24 horas. Na Rota dos Coqueiros, o serviço pode ser acionado pelo telefone 0800 281 0281. Na Rota do Atlântico, o contato é 0800 031 0009. Os atendimentos são gratuitos.

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