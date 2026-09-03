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TRÂNSITO Rodovias do Litoral Sul devem receber 154 mil veículos no feriado de 7 de Setembro Estima-se que o movimento nas rotas do Atlântico e dos Coqueiros será 19,7% maior que no mesmo período de 2025

As rodovias Rota do Atlântico e Rota dos Coqueiros devem receber mais de 154 mil veículos entre esta sexta-feira (4) e a terça-feira (8), período que inclui o feriado de 7 de Setembro.

A estimativa representa um aumento de 19,7% em relação aos cerca de 129 mil veículos registrados nas duas estradas no mesmo período do ano passado.

As concessionárias terão equipes reforçadas durante o período. O atendimento gratuito funciona 24 horas para casos de emergência, com serviços de socorro médico, mecânico e apoio operacional.

Confira as previsões

O fluxo deve ser maior na Rota do Atlântico, principal acesso ao Complexo de Suape e a destinos turísticos como Porto de Galinhas. Na sexta-feira (4), mais de 26 mil veículos devem passar pela rodovia, alta de 47,1% em relação a 2025. O pico está previsto para as 6h, com maior concentração entre 6h e 7h.

Na segunda-feira (7), feriado nacional, a expectativa é de mais de 24 mil veículos. O número representa crescimento de 62,2% em comparação com o mesmo dia do ano passado. O trânsito deve ficar mais intenso entre 9h e 12h, com pico às 10h.

No sábado (5), o maior movimento na Rota do Atlântico deve ocorrer entre 6h e 7h. No domingo (6), a concentração será entre 12h e 17h, com pico às 16h. Na terça-feira (8), o período de maior fluxo deve ser entre 6h e 7h.

Na Rota dos Coqueiros, a previsão é de mais de 8 mil veículos na sexta-feira, crescimento de 27,9%. O horário de maior movimento deve ser às 17h, com fluxo elevado entre 17h e 18h.

No sábado, o pico também deve ocorrer às 17h. No domingo, a concentração está prevista entre 16h e 18h, com maior movimento às 17h. Na segunda-feira, o trânsito deve ser mais intenso entre 10h e 16h, com pico às 16h. Na terça (8), o horário de maior fluxo deve ficar entre 16h e 17h.

Orientação aos motoristas

Com a previsão de aumento, a recomendação é que os motoristas programem os deslocamentos e, quando possível, evitem os horários de pico.

É indicado também fazer a manutenção preventiva do veículo, respeitar os limites de velocidade, manter distância segura e evitar ultrapassagens indevidas. Dirigir após consumir álcool é proibido.

Nos pedágios, a preferência pelas pistas automáticas, com TAG ou pagamento por aproximação, pode reduzir o tempo de parada e a formação de filas.

O contato da Rota dos Coqueiros é 0800 281 0281. Já os usuários da Rota do Atlântico podem ligar para 0800 031 0009.

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