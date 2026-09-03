Qui, 03 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta03/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TRÂNSITO

Rodovias do Litoral Sul devem receber 154 mil veículos no feriado de 7 de Setembro

Estima-se que o movimento nas rotas do Atlântico e dos Coqueiros será 19,7% maior que no mesmo período de 2025

Reportar Erro
O trânsito deverá ser intenso nas rodovias diante do feriado nacional, mais de 154 mil veículos são esperadosO trânsito deverá ser intenso nas rodovias diante do feriado nacional, mais de 154 mil veículos são esperados - Foto: Rota dos Coqueiros/Divulgação

As rodovias Rota do Atlântico e Rota dos Coqueiros devem receber mais de 154 mil veículos entre esta sexta-feira (4) e a terça-feira (8), período que inclui o feriado de 7 de Setembro.

A estimativa representa um aumento de 19,7% em relação aos cerca de 129 mil veículos registrados nas duas estradas no mesmo período do ano passado.

As concessionárias terão equipes reforçadas durante o período. O atendimento gratuito funciona 24 horas para casos de emergência, com serviços de socorro médico, mecânico e apoio operacional.

Leia também

• PRF recupera quatro veículos com registros de crimes em rodovias de Pernambuco

• Jaboatão: motorista é morto a tiros dentro de veículo em Barra de Jangada

• Negócios no Litoral Sul ganham impulso com novas rodovias; leia na coluna deste sábado (18)

Confira as previsões
O fluxo deve ser maior na Rota do Atlântico, principal acesso ao Complexo de Suape e a destinos turísticos como Porto de Galinhas. Na sexta-feira (4), mais de 26 mil veículos devem passar pela rodovia, alta de 47,1% em relação a 2025. O pico está previsto para as 6h, com maior concentração entre 6h e 7h.

Na segunda-feira (7), feriado nacional, a expectativa é de mais de 24 mil veículos. O número representa crescimento de 62,2% em comparação com o mesmo dia do ano passado. O trânsito deve ficar mais intenso entre 9h e 12h, com pico às 10h.

No sábado (5), o maior movimento na Rota do Atlântico deve ocorrer entre 6h e 7h. No domingo (6), a concentração será entre 12h e 17h, com pico às 16h. Na terça-feira (8), o período de maior fluxo deve ser entre 6h e 7h.

Na Rota dos Coqueiros, a previsão é de mais de 8 mil veículos na sexta-feira, crescimento de 27,9%. O horário de maior movimento deve ser às 17h, com fluxo elevado entre 17h e 18h.

No sábado, o pico também deve ocorrer às 17h. No domingo, a concentração está prevista entre 16h e 18h, com maior movimento às 17h. Na segunda-feira, o trânsito deve ser mais intenso entre 10h e 16h, com pico às 16h. Na terça (8), o horário de maior fluxo deve ficar entre 16h e 17h.

Orientação aos motoristas
Com a previsão de aumento, a recomendação é que os motoristas programem os deslocamentos e, quando possível, evitem os horários de pico.

É indicado também fazer a manutenção preventiva do veículo, respeitar os limites de velocidade, manter distância segura e evitar ultrapassagens indevidas. Dirigir após consumir álcool é proibido.

Nos pedágios, a preferência pelas pistas automáticas, com TAG ou pagamento por aproximação, pode reduzir o tempo de parada e a formação de filas.

O contato da Rota dos Coqueiros é 0800 281 0281. Já os usuários da Rota do Atlântico podem ligar para 0800 031 0009.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter