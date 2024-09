Rodrigão compartilha resultado de biópsia e relata sintomas que o levaram a hospital

A- A+

O ex-BBB Rodrigão compartilhou um vídeo neste domingo, 8, detalhando os sintomas que sentiu antes de ser hospitalizado e ficar 12 dias internado após o diagnóstico de um tumor na glândula suprarrenal. Ele também contou ter recebido o resultado da biópsia, que revelou que o tumor era benigno.



Segundo Rodrigão, o tumor, retirado em uma cirurgia, tinha quase 13 centímetros. "Deus me deu essa segunda chance e eu não vou desperdiçar nem um segundo da minha vida", disse ele, muito emocionado, no vídeo. Assista aqui.



Rodrigão foi internado às pressas nos Estados Unidos, onde vive com a mulher, a também ex-BBB Adriana Sant’Anna, no dia 23 de agosto.

Leia também • Após retirada de tumor, ex-BBB Rodrigão se emociona ao deixar hospital: "Indo pra casa" • Após cirurgia, Rodrigão aparece dançando no hospital em vídeo com Adriana Sant'anna



O ex-BBB contou ter procurado o hospital depois de sentir fortes dores abdominais. "Assim que eu coloquei as crianças para dormir, a dor ficou insustentável. Deitei no chão, suava e vomitava", relatou.



Logo de madrugada, os exames feitos no local detectaram o tumor. "Naquele momento, eu só queria resolver", disse. Rodrigão foi transferido para outro hospital, onde realizou uma pequena cirurgia para estancar um sangramento abdominal e, tempos depois, fez um procedimento mais complexo para retirar o tumor.



"Os diagnósticos não eram bons. [...] Poderia ter acontecido muita coisa nessa cirurgia", relatou o ex-BBB, que recebeu alta do hospital na última terça-feira, 3. Ele agradeceu pelas mensagens de apoio que recebeu enquanto estava internado e contou que, após a recuperação da cirurgia, pretende voltar às redes sociais. O ex-BBB contou ter procurado o hospital depois de sentir fortes dores abdominais. "Assim que eu coloquei as crianças para dormir, a dor ficou insustentável. Deitei no chão, suava e vomitava", relatou.Logo de madrugada, os exames feitos no local detectaram o tumor. "Naquele momento, eu só queria resolver", disse. Rodrigão foi transferido para outro hospital, onde realizou uma pequena cirurgia para estancar um sangramento abdominal e, tempos depois, fez um procedimento mais complexo para retirar o tumor."Os diagnósticos não eram bons. [...] Poderia ter acontecido muita coisa nessa cirurgia", relatou o ex-BBB, que recebeu alta do hospital na última terça-feira, 3. Ele agradeceu pelas mensagens de apoio que recebeu enquanto estava internado e contou que, após a recuperação da cirurgia, pretende voltar às redes sociais.

Veja também

SAÚDE Maidê Mahl: novo boletim médico da atriz é divulgado pelo Hospital das Clínicas