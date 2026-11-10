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Criminoso Rodrigo Bacellar volta para o Rio após ficar em presídio federal no Rio Grande do Norte Então deputado e presidente da Casa, Bacellar foi preso em dezembro do ano passado, na primeira fase da Operação Unha e Carne

O deputado estadual Rodrigo Bacellar, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), chegou de volta ao estado na madrugada desta terça-feira (10), após ser transferido da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ele está custodiado na Cadeia Pública Constantino Cokotós, conhecida como Cadeia de São Francisco Spargoli, em Niterói. A transferência foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 30 de outubro.

A transferência para a unidade prisional em Niterói ocorreu em razão das restrições impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, que determinou que Bacellar não tivesse contato com outros presos investigados na Operação Unha e Carne.

Então deputado e presidente da Casa, Bacellar foi preso em dezembro do ano passado, na primeira fase da Operação Unha e Carne. A suspeita é que ele tenha vazado a Operação Zargun para o então deputado TH Jóias, preso em setembro passado, por suspeita de usar o mandato parlamentar para favorecer o Comando Vermelho. Isso teria permitido que TH destruísse provas.

Ainda em dezembro, o plenário da Alerj, no entanto, revogou a prisão preventiva de Bacellar, que deixou o presídio, mas com medidas cautelares por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele precisou se afastar da presidência durante a investigação, além de usar tornozeleira eletrônica.

No fim de março, Bacellar voltou a ser preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A decisão se deu após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassar o mandato do ex-presidente da Alerj, condenado junto ao ex-governador Cláudio Castro pelo escândalo de contratações na Fundação Ceperj.

Em 2 de julho, Bacellar foi encaminhado à sede da PF no início da manhã, onde chegou segurando uma Bíblia King James (KJV), na edição em letra "ultragigante", versão de luxo

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