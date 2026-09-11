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DEMISSÃO Rodrigo Bocardi é demitido do SBT após denúncia de suposta extorsão e rebate: 'Grande mentira' Apresentador diz que decisão havia sido acertada semanas antes e afirma que acusações são falsas

Rodrigo Bocardi confirmou nesta sexta-feira (11), que não faz mais parte do SBT. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o apresentador comentou a nota divulgada pela emissora e explicou que a decisão de deixar o canal havia sido acertada semanas antes do episódio que levou ao seu afastamento na última quinta-feira (10).

"Com relação à minha saída do SBT, isso não tem nada a ver com esse episódio.

Quem me acompanha por aqui sabe que a minha saída foi acertada há semanas, de comum acordo, exatamente para que eu pudesse me dedicar aos negócios da BocaTV, que cresceram muito e exigem hoje 100% da minha dedicação", afirmou.

No mesmo vídeo, Bocardi negou as acusações e classificou a denúncia como uma tentativa de prejudicar sua imagem e atingir sua família.

O apresentador disse ainda que já tomou medidas junto às autoridades competentes contra os responsáveis pelas declarações.

"Isso é uma grande mentira inventada para me prejudicar, para destruir a minha imagem, e que atinge brutalmente a mim e à minha família. Pessoas que se escondem atrás do anonimato da internet para cometer crimes, para espalhar mentiras", afirmou.

Bocardi afirmou também ter tomado as providências cabíveis e, sem mencionar nomes, disse que os responsáveis serão acionados judicialmente. "Essas pessoas responderão na Justiça por tudo o que estão fazendo", declarou.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais no início deste mês, depois que Jones Donizette, ex-secretário de Tecnologia e Comunicação de Embu das Artes, publicou um vídeo no qual acusa um jornalista do SBT e ex-funcionário da Globo de tê-lo coagido a fazer pagamentos em troca de uma cobertura positiva sobre seu trabalho na cidade da Região Metropolitana de São Paulo.

Donizette não citou nominalmente Bocardi na publicação. O jornalista, por sua vez, negou as acusações e questionou a ausência de provas. "Não tem um vídeo, não tem um áudio. Cadê?", afirmou nas redes sociais.

Entenda a denúncia contra Bocardi

O caso veio à tona no início de setembro, quando Donizette publicou um vídeo direcionado a um jornalista que, segundo ele, seria funcionário do SBT e ex-Globo. Na gravação, o ex-secretário fala em extorsão de pessoas, prefeitos e lideranças políticas e ameaça denunciar o profissional.

Bocardi afirmou que a BocaTV, projeto de jornalismo digital criado por ele, realiza uma triagem das denúncias recebidas e procura prefeituras e órgãos responsáveis antes de publicar conteúdos. O jornalista também negou as acusações feitas contra ele.

Em nota ao Estadão, o SBT afirmou inicialmente que havia tomado conhecimento da denúncia pelas redes sociais e que acompanhava o caso para "avaliar eventuais medidas".

Bocardi também comentou o episódio durante uma live. Questionado se voltaria ao SBT Cidades no dia seguinte, respondeu "não sei". Na ocasião, disse que seu foco estava na BocaTV e afirmou: "Se eu incomodo pessoas a ponto de vocês não conseguirem suportar a pressão, vamos ser felizes, gente".

Relação com o SBT

Bocardi havia sido contratado pelo SBT em junho para comandar o SBT Cidades. A atração também tinha participação da BocaTV, empresa de mídia digital criada pelo jornalista.

Em 8 de setembro, a emissora anunciou o fim da parceria comercial com a BocaTV. Segundo o SBT, a decisão foi tomada em comum acordo e estava prevista nos termos do contrato.

A empresa passou a concentrar suas atividades em plataformas digitais próprias.

Na ocasião, o encerramento do acordo não alterava o contrato de Bocardi com o SBT.

O jornalista continuava contratado para apresentar o SBT Cidades e participar de futuros projetos. Elementos ligados à BocaTV, como o púlpito com a marca da empresa, foram retirados do cenário, e as equipes de reportagem vinculadas ao projeto deixaram de atuar no telejornal.

Antes da eventual demissão, Bocardi chegou a ficar fora da apresentação do SBT Cidades. Na quinta-feira (10), o jornal foi comandado apenas por Érica Reis. O SBT não informou se a ausência estava relacionada à denúncia.

Passagem pela Globo

A saída do SBT ocorre meses depois de Bocardi retornar à televisão aberta. O jornalista havia deixado a Globo em 30 de janeiro de 2025, quando a emissora informou que ele foi desligado por "descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo". O canal afirmou, na ocasião, que não comentaria decisões de compliance.

No dia seguinte, Bocardi publicou um vídeo nas redes sociais e afirmou estar com a "consciência tranquila".

Posteriormente, em entrevista ao Alpha Pod, com o jornalista Celso Giunti, classificou sua demissão da Globo como uma "grande injustiça" e afirmou que sua resposta ao caso era "silenciosa e jurídica".

Durante os quase 30 anos em que trabalhou na Globo, Bocardi atuou como repórter, correspondente internacional nos Estados Unidos e apresentador do Bom Dia São Paulo. Também substituiu apresentadores em telejornais nacionais como Jornal Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo.

BocaTV

Depois de deixar a Globo, Bocardi se dedicou à criação da BocaTV, projeto de jornalismo digital lançado em fevereiro de 2025. A iniciativa foi desenvolvida como um canal de conteúdo próprio, com programação 24 horas por dia.

Em maio daquele ano, o jornalista mostrou nas redes sociais a construção da sede da empresa na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. A BocaTV também realizou uma seleção para apresentadores, que recebeu mais de 4 mil vídeos de candidatos, segundo publicação do projeto nas redes sociais.

O jornalista também anunciou um workshop de comunicação moderna ao lado de Mariano Boni.

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