Rodrigo Bocardi fala palavrão ao vivo e quebra protocolo da Globo

Rodrigo Bocardi surpreendeu os telespectadores da Rede Globo ao soltar um palavrão durante a exibição do Bom Dia São Paulo nesta quinta-feira, 14.

Durante o programa matinal, o apresentador desejou boa sorte a Marisa Orth, Tânia Bondezan e Odilon Wagner, que deram entrevista ao jornal sobre a nova peça que estão participante.

Ao se despedir dos entrevistados, o jornalista decidiu desejar sucesso usando um termo comum no teatro, mas que vai contra o protocolo da emissora. "M*** para todos vocês!", disse.

O repórter Guilherme Pimentel fez um link para conversar com os três e Radjoka - Uma Comédia Friamente Calculada e disse: "Eu queria encerrar com aquele palavrão que se fala no teatro para desejar boa sorte, mas pelo horário a gente não pode. Mas sintam-se contemplados".

Em seguida, Bocardi resolveu contrariar o colega. "Se vocês estão intimidados, é tão cedo. Ninguém está vendo! M***, então, para vocês", finalizou.

