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Justiça Rodrigo Carvalheira é condenado a mais de 22 anos de prisão por estupro de vulnerável Essa foi a segunda sentença contra o acusado, que em novembro do ano passado foi punido por crime semelhante, pegando na ocasião 12 anos de prisão. Defesa ainda pode recorrer

Após pegar, em novembro do ano passado, 12 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, o empresário Rodrigo Dib Carvalheira foi novamente punido por outro caso que respondia sob acusação de delito semelhante. Desta vez, ele foi condenado a 22 anos e 4 meses, além do pagamento de uma indenização no valor de R$ 100 mil por danos morais à vítima e das custas processuais. A defesa pode recorrer.

Carvalheira ainda será julgado por um terceiro processo criminal que tramita na Justiça, referente às denúncias que vieram à tona em abril de 2024, quando o empresário foi acusado de estupro e violência contra mulheres, que alegaram terem sido dopadas por ele, acordando com sinais de abuso sexual.

Abusos

Segundo informações do portal g1, a decisão, proferida pela juíza Ana Maria da Silva, da 17ª Vara Criminal do Recife, apontou que a vítima sofreu dois abusos. O primeiro ocorreu em 2018, durante uma viagem a Fernando de Noronha. A mulher acusou Carvalheira de ter dado um remédio tranquilizante e, em seguida, ter tentado beijá-la à força. No dia seguinte, ela disse que "acordou com o empresário sobre o corpo dela".

O outro caso foi em 2019, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, quando Carvalheira tentou obrigá-la a fazer sexo. O empresário chegou a ser preso em abril de 2024 pelos crimes, mas foi solto quatro dias depois. Em junho, foi novamente levado à prisão, ficando por cinco meses, até ser liberado mais uma vez, respondendo aos processos em liberdade.

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