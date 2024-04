Rodrigo Carvalheira recebe alvará de soltura e deixa Cotel com tornozeleira eletrônica

A- A+

Preso desde a quinta-feira (11) no Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, o empresário Rodrigo Carvalheira foi solto na tarde desta quarta-feira (17).

A saída de Rodrigo Carvalheira foi confirmada à reportagem da Folha de Pernambuco pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização.

O empresário de 34 anos recebeu o alvará de soltura e deixou a unidade prisional condicionado por uso de tornozeleira eletrônica.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) indiciou Rodrigo na última segunda-feira (15) em três inquéritos, que foram encaminhados ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

O empresário estava preso no Cotel, em Abreu e Lima | Foto: Reprodução Google Street View

Cabe ao MPPE analisar se deve apresentar denúncia à Justiça ou fazer novas solicitações à Polícia Civil. Caso seja efetuada a denúncia, o Tribunal de Justiça de Pernambuco decide se torna o empresário réu ou arquiva o processo.

Rodrigo Carvalheira foi denunciado por três mulheres por crimes de violência sexual que teriam sido cometidos em 2006, 2009 e 2019. O acusado foi enquadrado no artigo 217-A, que define a vulnerabilidade das vítimas em não ter condições de consentir com o ato sexual.



A Folha de Pernambuco procurou o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), que não entrou em detalhes sobre a soltura do empresáriom, uma vez que "os processos e procedimentos que tratam de crimes contra a dignidade sexual correm em segredo de justiça, com o objetivo de preservar a intimidade da vítima".



Por meio de nota oficial, a advogada Graciele Queiroz, responsável pela defesa de Rodrigo Carvalheira, reforçou que ele "sempre esteve à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários" e destacou que recebeu com naturalidade "a decisão da Justiça Pernambucana, que acertadamente restabeleceu a liberdade de Rodrigo Carvalheira".

Relembre o caso

O empresário Rodrigo Carvalheira foi preso na manhã da última quinta-feira (11), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Ele foi autuado por crimes contra mulheres.

De acordo com a PCPE, equipes da 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor do empresário de 34 anos.

Por meio de nota, o TJPE informou que os casos de violência doméstica e sexual contra a mulher correm em segredo de justiça, visando preservar a intimidade da vítima. Além disso, o acesso aos dados está limitado apenas às partes envolvidas e aos seus respectivos advogados/representantes legais.

O empresário foi levado para a Delegacia da Mulher, no bairro de Santo Amaro, na área central da Capital pernambucana, e, em seguida, ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife, para realizar exame de corpo de delito. Após isso, foi encaminhado ao Cotel.



Por meio de nota, a produtora de eventos Carvalheira informou que foi surpreendida com diversas notícias que ligavam a empresa a Rodrigo Carvalheira e negou relação. “Não existe nenhum tipo de relação do empresário com a Carvalheira”, afirmou o sócio Eduardo Carvalheira.

