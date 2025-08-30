A- A+

COLETÂNEA Primeira infância: Rogério Morais lança livro com coletânea de artigos publicados na Folha Evento será na terça-feira (2), no Grand Cru Recife, situado na rua França Pereira, 146, em Boa Viagem

"Nós olhamos para o mundo uma vez, na infância. O resto é memória", escreveu Louise Glück, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura, em um dos seus célebres poemas. O trecho da poesia pode ser entendido de muitas maneiras, uma delas é de que a primeira infância é uma parte fundamental na vida de todos.



Firme na ideia de que as experiências dos 0 aos 6 primeiros anos de vida se perpetuam ao longo do tempo, o administrador e diretor-executivo no Instituto Primeira Infância, Plantar Amor (Pipa), Rogério Morais, lança o livro “Papo de Primeira: reflexões sobre infância, educação e justiça social”, pela EuEscrevo Editora.



O evento será na terça-feira (2), no Grand Cru Recife, situado na rua França Pereira, 146, em Boa Viagem. O livro é baseado nas ideias, críticas e pontos de vista do escritor publicados no Papo de Primeira, coluna da Folha de Pernambuco.



“Gosto de escrever. O livro foi uma consequência. A obra traz uma coletânea de artigos de fevereiro do ano passado até maio deste ano, com prefácio de Pedro Ivo Moura, o fundador do Instituto Pipa”, contou o escritor.







De acordo com o autor, o livro facilita a leitura e também favorece para que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo de forma mais organizada, já que os assuntos estão distribuídos em blocos, com temas e de forma mais sistemática.



“Quando escrevo sobre licença-paternidade, por exemplo, é na tentativa de trazer um posicionamento que possa levar opinião para outros formadores de opinião, para os leitores da Folha, e assim a gente consiga avançar com o tema”, afirmou.

Capa e orelha do livro com a coletânea de artigos sobre a primeira infância. Foto: Divulgação

Rogério Morais foi secretário-executivo de Gestão Pedagógica e ex-conselheiro Municipal de Educação de 2013 a 2019, além de secretário-executivo para a Primeira Infância do Recife de 2019 a 2020. Ele se orgulha ao dizer que contribuiu para a criação do primeiro Plano Municipal para Primeira Infância.

A passagem na gestão pública foi encerrada após receber um convite do empresário Pedro Ivo Moura para participar de um projeto social que ele havia iniciado e que, mais tarde, se tornou o Instituto Pipa.

"E foi nessa saída que procurei a Folha de Pernambuco, a vice-presidente Mariana Costa, pois sentia muita falta de um espaço jornalístico que priorizasse a primeira infância e educação. A Folha prontamente topou e deu o espaço necessário, no digital e no impresso, para que o projeto acontecesse", comentou.

Instituto Pipa

O Instituto Pipa tem atuação em cinco estados, principalmente Pernambuco, mas também em Alagoas, Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte. Fundado por Pedro Ivo Moura dentro da sua construtora, a Viana e Moura Construções, o projeto social funcionava, inicialmente, para atender as famílias dos funcionários.

“A ideia se expandiu para outras empresas e a gente trabalha com a educação parental, orientando colaboradores, ou as companheiras deles, ou as comunidades, sobre os cuidados com os filhos nos primeiros anos de vida. Principalmente aos temas relacionados à saúde, nutrição e o socioemocional”, explicou.

Atualmente, mais de mil famílias participam do instituto, que conta com uma equipe multidisciplinar formada por pedagogas, enfermeiras e assistência social. Além disso, há plantão psicológico para mãe e consultoria de amamentação para dar esse suporte no começo da vida.

