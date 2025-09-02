A- A+

Evento Rogério Morais lança livro com artigos sobre primeira infância A obra "Papo de Primeira: reflexões sobre infância, educação e justiça social" contou com um evento de lançamento nesta terça-feira (2); livro traz uma coletânea de artigos publicados na Folha de Pernambuco

Com destaque para as experiências vividas pelas crianças entre 0 e 6 anos, Rogério Morais lançou o livro “Papo de Primeira: reflexões sobre infância, educação e justiça social”, pela EuEscrevo Editora, ontem, no Grand Cru Recife, localizado em Boa Viagem, na Zona Sul da cidade.

O livro do administrador e diretor-executivo do Instituto Primeira Infância, Plantar Amor (Pipa) reúne uma coletânea de artigos publicados na coluna Papo de Primeira, da Folha de Pernambuco.

O período das publicações escolhidas para a obra foi de fevereiro do ano passado até maio deste ano.

"A obra é organizada por temas. É uma nova oportunidade, uma releitura dos artigos que fala sobre primeira infância, educação e justiça social", destacou Rogério Morais.

De acordo com o escritor, uma das formas de valorizar e priorizar a primeira infância é através do espaço na mídia. Ele agradeceu à Folha de Pernambuco pela divulgação da coluna.

"Isso me motivou a apresentar o projeto ao jornal, que prontamente abraçou e eu sou muito grato por todo o espaço que é dado a essa causa. Sem isso, a gente não teria chegado até a produção desta obra", ressaltou.

Tânia Campos representou a Folha de Pernambuco no evento de lançamento. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

A gerente de Mercado da Folha de Pernambuco, Tânia Campos, esteve presente no lançamento do livro de Rogério Morais.

"A Folha de Pernambuco tem a honra de estar presente no lançamento do livro Papo de Primeira: reflexões sobre infância, educação e justiça social, de autoria do jornalista Rogério Morais. A obra reúne uma coletânea de artigos publicados no jornal, abordando reflexões sobre o desenvolvimento infantil e a importância dessa etapa para o futuro da sociedade."

Lançamento "Papo de Primeira: reflexões sobre infância, educação e justiça social". Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

Lançamento "Papo de Primeira: reflexões sobre infância, educação e justiça social". Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

Lançamento "Papo de Primeira: reflexões sobre infância, educação e justiça social". Na foto: Pedro Ivo Moura, presidente do instituto PIPA, Rogério Morais e Yanne Telles, Secretária da criança e juventude do estado de Pernambuco. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

Lançamento "Papo de Primeira: reflexões sobre infância, educação e justiça social". Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

Lançamento "Papo de Primeira: reflexões sobre infância, educação e justiça social". Na foto: Katiuska Lopes, Secretária de assistência social e combate à fome em Caruaru. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

O prefácio do “Papo de Primeira: reflexões sobre infância, educação e justiça social” foi escrito por Pedro Ivo Moura, fundador do Instituto Pipa.

O empresário tem uma relação próxima com Rogério e reforçou o trabalho do escritor na divulgação de projetos voltados à primeira infância.

"É um ciclo virtuoso. Eu não sei se fui eu quem trouxe Rogério para a primeira ou se foi o contrário. Tamanha a cooperação que a gente tem um com o outro. Estar neste momento de lançamento foi uma honra para mim. O livro tem alinhamento com a jornada de vida de Rogério. Não é todo mundo que tem a possibilidade e chance de escrever sobre o que efetivamente pratica na vida", analisou.

O lançamento na Zona Sul do Recife foi prestigiado pela secretária da Criança e da Juventude de Pernambuco, Yanne Teles, e pela secretária de Assistência Social e Combate à Fome de Caruaru, Katiuska Lopes.

"Caruaru vem avançando nas políticas públicas em prol da primeira infância. Estar no lançamento é um compromisso nosso firmado a partir de um acordo de cooperação técnica com o Instituto Pipa que vem fazendo tanta diferença na vida das pessoas. Estar com Rogério neste momento simbólico de lançamento de um livro que trata de reflexões sobre como a primeira infância é a etapa mais importante da vida", reforçou Katiuska Lopes.

Experiência de Rogério

De 2013 a 2019, Rogério Morais atuou como secretário-executivo de Gestão Pedagógica e ex-conselheiro Municipal de Educação de 2013 a 2019. De 2019 a 2020, ele assumiu o cargo de secretário-executivo para a Primeira Infância do Recife.

A saída da gestão pública veio após o convite de Pedro Ivo Moura para participar do Instituto Pipa. O projeto social tem alcance em cinco estados: Pernambuco, Alagoas, Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte.

"O Instituto Pipa trabalha com um tema fundamental que é a educação parental. Tão importante quanto a educação formal na escola e na creche, é a educação das famílias com seus filhos nos primeiros anos de vida. A gente trabalha para levar mais informação para mães e pais poderem contribuir com uma infância melhor", concluiu Rogério Morais.

