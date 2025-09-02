Ter, 02 de Setembro

Evento

Rogério Morais lança livro com artigos sobre primeira infância

A obra "Papo de Primeira: reflexões sobre infância, educação e justiça social" contou com um evento de lançamento nesta terça-feira (2); livro traz uma coletânea de artigos publicados na Folha de Pernambuco

Rogério Morais em lançamento do seu livro na Zona Sul do RecifeRogério Morais em lançamento do seu livro na Zona Sul do Recife - Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Com destaque para as experiências vividas pelas crianças entre 0 e 6 anos, Rogério Morais lançou o livro “Papo de Primeira: reflexões sobre infância, educação e justiça social”, pela EuEscrevo Editora, ontem, no Grand Cru Recife, localizado em Boa Viagem, na Zona Sul da cidade.

O livro do administrador e diretor-executivo do Instituto Primeira Infância, Plantar Amor (Pipa) reúne uma coletânea de artigos publicados na coluna Papo de Primeira, da Folha de Pernambuco.

O período das publicações escolhidas para a obra foi de fevereiro do ano passado até maio deste ano.

"A obra é organizada por temas. É uma nova oportunidade, uma releitura dos artigos que fala sobre primeira infância, educação e justiça social", destacou Rogério Morais.

De acordo com o escritor, uma das formas de valorizar e priorizar a primeira infância é através do espaço na mídia. Ele agradeceu à Folha de Pernambuco pela divulgação da coluna.

"Isso me motivou a apresentar o projeto ao jornal, que prontamente abraçou e eu sou muito grato por todo o espaço que é dado a essa causa. Sem isso, a gente não teria chegado até a produção desta obra", ressaltou.

Rogério Morais e Tânia Campos, gerente de mercado da Folha de Pernambuco Tânia Campos representou a Folha de Pernambuco no evento de lançamento. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco. 

A gerente de Mercado da Folha de Pernambuco, Tânia Campos, esteve presente no lançamento do livro de Rogério Morais.

"A Folha de Pernambuco tem a honra de estar presente no lançamento do livro Papo de Primeira: reflexões sobre infância, educação e justiça social, de autoria do jornalista Rogério Morais. A obra reúne uma coletânea de artigos publicados no jornal, abordando reflexões sobre o desenvolvimento infantil e a importância dessa etapa para o futuro da sociedade."

  • Lançamento
    Lançamento "Papo de Primeira: reflexões sobre infância, educação e justiça social". Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.
  • Lançamento
    Lançamento "Papo de Primeira: reflexões sobre infância, educação e justiça social". Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.
  • Lançamento
    Lançamento "Papo de Primeira: reflexões sobre infância, educação e justiça social". Na foto: Pedro Ivo Moura, presidente do instituto PIPA, Rogério Morais e Yanne Telles, Secretária da criança e juventude do estado de Pernambuco. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.
  • Lançamento
    Lançamento "Papo de Primeira: reflexões sobre infância, educação e justiça social". Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.
  • Lançamento
    Lançamento "Papo de Primeira: reflexões sobre infância, educação e justiça social". Na foto: Katiuska Lopes, Secretária de assistência social e combate à fome em Caruaru. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

O prefácio do “Papo de Primeira: reflexões sobre infância, educação e justiça social” foi escrito por Pedro Ivo Moura, fundador do Instituto Pipa.

O empresário tem uma relação próxima com Rogério e reforçou o trabalho do escritor na divulgação de projetos voltados à primeira infância.

"É um ciclo virtuoso. Eu não sei se fui eu quem trouxe Rogério para a primeira ou se foi o contrário. Tamanha a cooperação que a gente tem um com o outro. Estar neste momento de lançamento foi uma honra para mim. O livro tem alinhamento com a jornada de vida de Rogério. Não é todo mundo que tem a possibilidade e chance de escrever sobre o que efetivamente pratica na vida", analisou.

O lançamento na Zona Sul do Recife foi prestigiado pela secretária da Criança e da Juventude de Pernambuco, Yanne Teles, e pela secretária de Assistência Social e Combate à Fome de Caruaru, Katiuska Lopes.

"Caruaru vem avançando nas políticas públicas em prol da primeira infância. Estar no lançamento é um compromisso nosso firmado a partir de um acordo de cooperação técnica com o Instituto Pipa que vem fazendo tanta diferença na vida das pessoas. Estar com Rogério neste momento simbólico de lançamento de um livro que trata de reflexões sobre como a primeira infância é a etapa mais importante da vida", reforçou Katiuska Lopes.

Experiência de Rogério
De 2013 a 2019, Rogério Morais atuou como secretário-executivo de Gestão Pedagógica e ex-conselheiro Municipal de Educação de 2013 a 2019. De 2019 a 2020, ele assumiu o cargo de secretário-executivo para a Primeira Infância do Recife.

A saída da gestão pública veio após o convite de Pedro Ivo Moura para participar do Instituto Pipa. O projeto social tem alcance em cinco estados: Pernambuco, Alagoas, Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte.

"O Instituto Pipa trabalha com um tema fundamental que é a educação parental. Tão importante quanto a educação formal na escola e na creche, é a educação das famílias com seus filhos nos primeiros anos de vida. A gente trabalha para levar mais informação para mães e pais poderem contribuir com uma infância melhor", concluiu Rogério Morais.

