TECNOLOGIA Rolê REC'n'Play desembarca em Caruaru nos dias 28, 29 e 30 de agosto As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do site do evento. A inscrição é única e válida para todos os dias.

O Rolê REC’n’Play, braço do tradicional festival de tecnologia promovido pelo Porto Digital, no Recife, desembarca em Caruaru, a capital do Agreste, nos dias 28, 29 e 30 de agosto com mais de 150 horas de programação gratuita, incluindo temas que discutem os impactos da tecnologia nos dias atuais.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do site role.recnplay.pe . A inscrição é única e válida para todos os dias do evento, mas a participação em cada atividade dependerá da lotação dos espaços, respeitando a ordem de chegada.

A edição especial marca não apenas o início do projeto de interiorização do REC’n’Play, consolidado há sete edições no Recife, mas também a inauguração da nova sede do Porto Digital Caruaru, localizada no Armazém da Criatividade (antigo prédio da Fábrica Caroá).

Com o tema “O Futuro Nos Conecta”, a programação do Rolê REC’n’Play contará com oficinas, workshops e palestras voltadas para tecnologia e inovação, permitindo que estudantes, profissionais, empreendedores e curiosos explorem o universo tecnológico e debatam temas como computação criativa, realidade virtual, análise de dados e inteligência artificial.

Entre os destaques, a oficina Power BI para Iniciantes, comandada pela professora Fátima Cristina, do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), oferece protagonismo feminino, sendo voltada exclusivamente para mulheres interessadas em dar os primeiros passos na análise de dados.

Com abordagem prática e descomplicada, a atividade ensina a criar dashboards, transformar dados em informações visuais e gerar insights aplicáveis em projetos, negócios ou na carreira, sem necessidade de conhecimento prévio.

Outra atração é a oficina Computação Criativa para Professores "Conhecendo o Micro: bit", ministrada pela facilitadora Adeilsa Ferreira, que oferece aos educadores uma experiência prática e inspiradora com o microcontrolador de baixo custo e alto potencial pedagógico, permitindo aprender programação por blocos visuais e criar projetos interativos para o Ensino Fundamental e Médio.

Já o ABA Fab Lab, laboratório de fabricação digital voltado para estimular projetos inovadores da Associação Brasil América, oferece a oficina BioLab, com uma experiência prática sobre a produção de bioplástico e suas aplicações no ambiente escolar.

O evento também contará com arenas temáticas. A Arena de Robôs, promovida pela parceria entre o Cesar e o Sesi, reunirá oficinas, competições e exposições. A modalidade Buzz_Line, considerada altamente inclusiva, permitirá que os participantes construam seus próprios robôs para competir, estimando-se a presença de 30 competidores ao longo dos três dias.

No sábado, 30 de agosto, acontece a competição de Sumô de Robôs, em que pequenos robôs se enfrentam em uma arena circular chamada dojô. No campo educacional, a mesa de discussões sobre Robótica Educacional abordará iniciativas que aplicam a robótica em escolas e comunidades. Nas exposições, o público poderá interagir com robôs autônomos e controlados da modalidade SESI – FTC e ainda vivenciar partidas de hóquei entre robôs na arena Micro Hockey.

Para os fãs de jogos, a Arena Gamer, realizada em parceria com a TV Asa Branca, promoverá a cultura digital e os eSports por meio de torneios, oficinas e experiências interativas. O espaço funcionará durante os três dias do evento, das 8h às 18h, com uma programação diária de partidas e atividades. Outra atração será a Arena SECTI, com recursos da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti/PE), que proporcionará interação direta com tecnologias e funcionará como área de descompressão durante o festival.

Conhecido como o “Carnaval do Conhecimento”, o REC’n’Play é o maior festival tecnológico e criativo do calendário pernambucano. Em Caruaru, é realizado pela Ampla e pelo Porto Digital, e chega à capital do Agreste com um investimento de R$1,5 milhão e patrocínio do Governo do Estado de Pernambuco, representando um novo ecossistema de ciência, cultura e oportunidades.

