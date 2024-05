A- A+

Roma Roma propõe relógios conectados para mulheres em perigo São relógios conectados através do telefone da mulher potencialmente em perigo com o centro operacional da polícia de Roma

O Ministério Público de Roma e a polícia da capital italiana anunciaram, nesta terça-feira (14), o lançamento de um projeto para fornecer às mulheres ameaçadas de violência relógios conectados para que as forças da ordem possam intervir.

São relógios conectados através do telefone da mulher potencialmente em perigo com o centro operacional da polícia de Roma.

Esses relógios, que dispõem de um microfone e geolocalização, podem ser acionados pela vítima de uma agressão ou automaticamente, segundo um comunicado.

As mulheres consideradas expostas a um perigo deste tipo serão contactadas de forma individual pela polícia, que fornecerá a elas o aparelho se estiverem de acordo.

Segundo os números oficiais do Ministério do Interior, 92 homicídios foram registrados no país entre 1º de janeiro e 12 de maio, dos quais 28 vítimas eram mulheres.

Dessas 28 vítimas, 26 morreram no contexto familiar ou afetivo, e 15 foram assassinadas por seus parceiros ou ex-companheiros.

Esses números são menores em relação ao mesmo período de 2023, quando 127 homicídios foram cometidos, dos quais 45 vítimas eram mulheres.

Veja também

BRASIL Organizações sociais defendem criação de auxílio calamidade climática