Religião Romaria da Nordeste II: reitor do santuário Mãe Rainha visita a Folha de Pernambuco No próximo domingo (8), o santuário realiza a romaria que deve receber mais de 4 mil fiéis católicos de todo o Nordeste

O padre Filipe Araújo, reitor do santuário Mãe Rainha, em Olinda, Região Metropolitana do Recife, visitou a redação da Folha de Pernambuco nesta quinta-feira (5), ocasião na qual também participou do programa Folha na Tarde, com Simone Ventura, na Rádio Folha.

Antes de entrar ao vivo na programação, o padre celebrou um momento ecumênico com os colaboradores presentes com preces e benção.

"Sei que aqui existe uma multiplicidade de crenças e também nos modos de se relacionar com Deus. Então, ofereço uma oração e uma benção pra que possam continuar fazendo esse trabalh, que é tão importante, de noticiar a verdade da maneira mais fiel possível à realidade", declarou o religioso.

"Vocês são uma linha de frente, que muitas vezes têm contato com o pior que existe na nossa sociedade e na vida humana. Então, quero pedir pra que Deus e nossa mãe possam abençoá-los e conduzi-los, dando todas as forças necessárias para cumprirem essa missão que é tão importante pra todos nós", concluiu o padre.

Romaria da Nordeste II

No próximo domingo (8), por meio do Movimento do Terço dos Homens Mãe Rainha (THMR), o santuário realiza a Romaria da Nordeste II. A expectativa é de que mais de 4 mil fiéis católicos de todo o Nordeste compareçam à celebração.

A programação começa às 6h30, com a acolhida dos romeiros. Durante toda a manhã haverá missa, procissão, recitação do Santo Terço, Adoração ao Santíssimo Sacramento e palestra.

Esta edição da romaria terá como tema “Com o Terço, em diálogo com a vida, Herói Hoje”, acentuando a atitude de diálogo entre as diferentes realidades em tempos de grandes polarizações em nossa cultura. A exemplo do Venerável Diácono João Luiz Pozzobon, os homens serão chamados a viver com heroísmo das virtudes católicas na construção de uma sociedade mais fraterna.

Para o reitor do santuário, a romaria será um grande momento de fraternidade e partilha entre os membros dos grupos das dioceses e quatro arquidioceses da Regional.

A escolha do santuário em Olinda se deve ao pioneirismo e também, segundo ele, por ser a fonte inspiradora e de bênçãos para os homens do movimento.no templo, que é o primeiro do Nordeste dedicado à Mãe Rainha e berço do movimento.

Confira a programação completa da Romaria Regional do Terço dos Homens:

05:00 – Acolhida dos Romeiros

07:00 – Procissão

07:30 – Abertura / Acolhida / Apresentação

08:00 – Santo Terço

09:00 – Missa – D. Paulo Jackson

10:15 – Adoração ao Santíssimo

10:45 – Palestra – Pe. Filipe

11:30 – Vivência / Dinâmica

11:40 – Sorteio da ação entre amigos

12:00 – Considerações Finais

