Romaria reúne fiéis no Santuário Mãe Rainha, em Olinda; Raquel Lyra anuncia obras no local

Milhares de fiéis participaram da 4ª Romaria do Regional Nordeste 2, que aconteceu neste domingo (8), no Santuário Mãe Rainha de Schoenstatt – Tabor da Nova Evangelização, no bairro de Ouro Preto, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Raquel Lyra participou do evento | Fotos: Vinícius Lins/Folha de Pernambuco

Raquel Lyra participou do evento | Fotos: Vinícius Lins/Folha de Pernambuco

Encontro reuniu milhares de pessoas | Fotos: Vinícius Lins/Folha de Pernambuco

O encontro foi realizado pelo Movimento do Terço dos Homens Mãe Rainha (THMR) e reuniu católicos de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. A programação incluiu momentos de fé, devoção e demonstração de espiritualidade, através de louvores e orações.

Com o tema “Com o Terço, em diálogo com a vida, Herói Hoje”, a romaria teve intuito de promover diálogo entre as diferentes realidades em tempos de grandes polarizações culturais. O Terço reúne homens para rezar pela santificação da família, evangelizando e servindo à Igreja local, em comunhão com os demais serviços e pastorais da paróquia.

Conscientização

O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, presidiu a missa das 9h e, durante a homilia, que é a ministração do evangelho, ele promoveu uma reflexão sobre o Dia Internacional da Mulher, que é celebrado neste domingo. Na mensagem, ele foi enfático ao pedir conscientização aos homens, clamando pelo fim do feminicídio e de qualquer violência de gênero.

“O dado mais doloroso na cultura brasileira, sem dúvida, é o feminicídio. Em 2025, o Brasil bateu recordes de mulheres mortas, simplesmente por serem mulheres. Foram assassinadas pelos seus companheiros ou ex-companheiros. É algo que grita aos céus. Essa cultura da violência contra a mulher se perpetua e passa de geração em geração. É importante dizer isso aqui, num santuário cheio de homens, que vieram em peregrinação para louvar a mãe de Deus”, ministrou.

Arcebispo Dom Paulo Jackson | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

“Temos muitos homens que têm medo da sua masculinidade, que perderam completamente a noção dessa masculinidade. Outros querem ser tão masculinos que se tornam machistas, agressivos e violentos. Nem uma coisa e nem outra, minha gente! Precisamos de homens maduros, serenos, bem resolvidos afetiva, psiquicamente e afetivamente, que tenham clareza da sua masculinidade, mas que não tenham masculinidade tóxica, perversa e agressiva”, ministrou.

Mariano Marques, de 69 anos, é coordenador do Terço de Santa Luzia, em Palmares, na Mata Norte do estado. Depois de viajar mais de 122 quilômetros para participar da romaria, ele se sentiu satisfeito em ter ouvido as palavras de Dom Paulo. Em entrevista à Folha, ele se mostrou feliz em ter a oportunidade de participar do encontro religioso.

“Que a luz de Cristo ilumine o caminho de todos. As mulheres precisam de muito amor e carinho. Se não existisse mulher, o homem não existiria. Elas merecem todo respeito. Se minha mãe não estivesse aqui, eu também não estaria. Vamos dar graças a Deus e que os homens tenham um pouco mais de respeito com as mulheres. Elas não são as empregadas dos homens, mas são a companheira deles. Precisam de carinho e respeito”, comentou.

Raquel Lyra direciona investimentos

Durante a reunião no primeiro templo do Nordeste dedicado à Mãe Rainha e berço do Movimento do Terço dos Homens, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), anunciou investimentos importantes.

Ela autorizou abertura de licitação para obras de contenção de encostas e a reforma estrutural da tenda dos peregrinos. O anúncio chega, segundo a gestora estadual, após um período de estudos técnicos que vinham sendo feitos, há cerca de oito meses, pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Para o trabalho, serão investidos R$ 1,4 milhões. Tudo deve ficar pronto em seis meses.

Governadora Raquel Lyra (PSD) | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

“A gente tem feito um resgate do nosso patrimônio histórico, cultural e religioso. Pernambuco tem um povo de muita fé e a gente tem equipamentos que datam diversas épocas da história do Brasil. Eles fazem parte desse patrimônio material e da preservação cultural histórica. Parte desse trabalho é feita pelo Iphan [Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional], que fez uma parceria com a Fundarpe”, explicou.

Reitor do Santuário Mãe Rainha, o padre Filipe Araújo agradeceu pelo novo momento e demonstrou carinho ao perceber os sentimentos de emoção e devoção estampados nos rostos dos fiéis. Ele define a abertura da licitação como um “presente de Deus”.

“A gente tinha perdido uma área muito importante para o atendimento dos peregrinos, que foi o teto que nos protegia da chuva. Era também um lugar onde acontecia diversas atividades importantes para a comunidade, como festas, cursos e retiros", declarou.

Padre Filipe Araújo | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

"Agora, vamos ter a oportunidade de recuperar esse lugar que estava ameaçado pelo deslizamento da encosta. Agora, com essas obras, poderemos levantar novamente a Tenda dos Peregrinos e, para o santuário, significa melhor acolhimento para os romeiros que vem, não só de Pernambuco, mas de todo o Nordeste do Brasil”, finalizou o líder.

