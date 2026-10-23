Romênia acusa Rússia após naufrágio de cargueiro no Mar Negro
Várias embarcações foram atingidas por drones na região nas últimas semanas
A Romênia anunciou, nesta sexta-feira (23), a morte de um marinheiro e o desaparecimento de outros três após o naufrágio de um cargueiro atingido por um drone no Mar Negro, um novo incidente que o presidente romeno, Nicusor Dan, atribuiu à Rússia.
Várias embarcações foram atingidas por drones no Mar Negro nas últimas semanas, no que é considerado uma extensão da guerra entre Rússia e Ucrânia.
O cargueiro Khoryv, que ostenta a bandeira de Comores, foi "atingido por um drone e afundou perto das águas territoriais romenas", escreveu Dan no Facebook.
Pouco antes, ele havia declarado a jornalistas que o ataque fazia "claramente parte da escalada promovida pela Rússia no contexto da guerra na Ucrânia".
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou estar "profundamente preocupada com uma nova escalada russa no Mar Negro" e denunciou, na rede social X, ataques "irresponsáveis" contra a navegação civil.
Deeply alarmed by yet another Russian escalation in the Black Sea. A civilian vessel carrying Ukrainian and Azerbaijani crew has been struck off the coast of Romania. These reckless attacks target innocent lives and openly defy international law. My thoughts are with the family and loved ones of the sailor that was killed. And with the families of the three crew members still missing. My gratitude goes to the rescue teams working tirelessly to find them.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 23, 2026
A Romênia, país membro da Otan, iniciou uma operação de resgate depois que a embarcação emitiu um pedido de socorro por volta das 10h00 (04h00 no horário de Brasília), quando navegava a cerca de 13 milhas náuticas do porto de Constanta, fora das águas territoriais romenas.
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As autoridades não especificaram inicialmente a causa do incidente, embora no fim de semana passado a aviação romena tenha derrubado dois drones russos sobre o Mar Negro e a Otan tenha anunciado, esta semana, o envio de aeronaves e sistemas de radar adicionais diante da crescente ameaça à navegação.
Segundo as autoridades romenas e a presidente da Comissão Europeia, a tripulação do cargueiro era composta por ucranianos e azerbaijanos.
O caso não é isolado. Nas últimas semanas, o transporte marítimo na região tem sido afetado pela guerra entre Ucrânia e Rússia.
A Otan anunciou, na terça-feira (20), que enviará "meios adicionais" para reforçar a vigilância no Mar Negro.