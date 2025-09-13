A- A+

Conflito Romênia afirma que drone violou seu espaço aéreo durante ataques russos contra a Ucrânia Dois caças F-16 "detectaram um drone no espaço aéreo nacional" e o rastrearam até que ele "desapareceu do radar", disse o Ministério da Defesa da Romênia em um comunicado

O Ministério da Defesa da Romênia informou neste sábado (13) que um drone violou o espaço aéreo do país durante um ataque russo contra infraestruturas na vizinha Ucrânia.



No início da semana, a Polônia denunciou a intrusão de drones russos em seu espaço aéreo e pediu a Moscou para evitar novas "provocações".

As autoridades romenas enviaram na noite deste sábado dois caças F-16 para supervisionar a situação após os ataques contra a Ucrânia, segundo um comunicado do Ministério da Defesa.

Os aviões "detectaram um drone no espaço aéreo nacional" e o rastrearam até que ele "desapareceu do radar", acrescentou.

O drone "não sobrevoou áreas povoadas e não representou uma ameaça iminente à segurança da população", de acordo com o comunicado.

O ministério acrescentou que foram enviadas equipes para buscar possíveis restos do dispositivo.

A Romênia, membro da Otan, já relatou a queda de vários fragmentos de drones em seu território desde que Moscou invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, e especialmente desde que a Rússia intensificou seus ataques contra os portos ucranianos.

