A- A+

Acordo Romênia fecha acordo para acesso parcial ao espaço Schengen As discussões sobre a abertura das fronteiras terrestres foram adiadas para o ano que vem

Romênia e Bulgária fecharam um acordo com a Áustria para a sua integração ao espaço europeu de livre circulação Schengen nos níveis marítimo e aéreo a partir de março de 2024, anunciou nesta quarta-feira (27) o governo romeno.

“Depois de 13 anos, a Romênia finalmente se unirá ao Schengen! Fechamos um acordo político a esse respeito”, publicou no Facebook o primeiro-ministro Romeno, Marcel Ciolacu.

O Ministério do Interior romeno informou que havia fechado um acordo político com Áustria e Bulgária para a ampliação do espaço às fronteiras aéreas e marítimas romena e búlgara a partir de março de 2024.

As discussões sobre a abertura das fronteiras terrestres foram adiadas para o ano que vem.

A Áustria havia vetado a entrada de ambos os países na zona de livre circulação, mas proposta como alternativa para um "aéreo Schengen", em troca de que a União Europeia (UE) reforçasse suas fronteiras externas.

A Romênia e a Bulgária ingressaram na UE em 2007, mas, no ano passado, foram rechaçadas no espaço Schengen, por onde mais de 400 milhões de pessoas viajam sem passar pelo controle fronteiriço.

A Áustria vetou as candidaturas desses países alegando ter que enfrentar uma imigração ilegal desproporcional devido à proteção das fronteiras externas do espaço.

Criada em 1985, essa zona de livre circulação de pessoas e bens inclui 23 dos 27 membros da UE, além da Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein.

Veja também

Programa nuclear Líder norte-coreano pede para "acelerar" preparativos para guerra