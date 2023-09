Romênia reporta ataques na Ucrânia, 'muito perto' de sua fronteira

A- A+

O presidente da Romênia, país-membro da Otan, relatou, nesta terça-feira (5), ataques em território ucraniano “muito, muito perto” de sua fronteira, no dia seguinte a ataques com drones da Rússia a instalações no fronteiriço rio Danúbio .

"Houve ataques registrados a 800 metros da nossa fronteira. Ou seja, muito, muito perto", disse o presidente Romeno, Klaus Iohannis, durante coletiva de imprensa conjunta com o primeiro-ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel.

Na segunda-feira, Bucareste negou a informação de Kiev de que drones caíram e explodiram em território romeno durante um ataque ao porto ucraniano de Izmail, às margens do Danúbio.

“Não houve pedaços, nem drones, nem outros componentes de outro aparelho que chegou à Romênia”, disse Iohannis nesta terça.

De qualquer forma, “estamos, sim, preocupados com que estes ataques ocorram a uma distância tão pequena da fronteira romena”, disse Iohannis durante uma coletiva de imprensa na base militar de Cincu, na região central deste país, que também integra a UE.

"Estamos alerta", enfatizou.

