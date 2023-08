A- A+

Medida preventiva Romênia suspende prisão domiciliar do 'influenciador' Andrew Tate A mudança contempla também o irmão do acusado, Tristan, e as supostas cúmplices, duas mulheres romenas

A ordem de prisão domiciliar do "influenciador" britânico-americano Andrew Tate foi suspensa nesta sexta-feira (4), pelo tribunal romeno. Preso desde dezembro, Tate é acusado de tráfico humano e estupro. Ele aguarda julgamento — que ainda não tem data marcada. A ordem foi substituída pela medida preventiva de controle judicial.

A mudança contempla também o irmão do acusado, Tristan, e as supostas cúmplices, duas mulheres romenas, presos no mesmo dia. A medida é válida "por um período de 60 dias, de 4 de agosto de 2023 a 2 de outubro de 2023 inclusive", segundo o tribunal.

Durante o período da medida preventiva, os dois homens deverão se apresentar regularmente à polícia e não podem sair sem o consentimento do juiz da região de Bucareste, onde são acusados. Eles também não têm o direito de se encontrar com as duas romenas também acusadas no caso.

Juntamente com duas mulheres romenas, os irmãos Tate são acusados de fingirem sentimentos por mulheres antes de forçá-las "a atos de violência física e coerção psicológica" para a produção de filmes pornográficos. Sete vítimas já foram identificadas.

Presos no final de dezembro, os irmãos Tate são suspeitos de terem formado uma rede no início de 2021 na Romênia e em outros países como Estados Unidos e Reino Unido.

— Queremos expressar nossos sinceros agradecimentos ao sistema judicial romeno por sua análise justa — disseram os irmãos por meio de seu porta-voz, e acrescentaram: — Este resultado nos permite acreditar que outros desenvolvimentos favoráveis estão a caminho e que a verdade começa a prevalecer.

Em 2016, Andrew Tate apareceu no reality show "Big Brother" no Reino Unido, mas foi removido depois que surgiu um vídeo mostrando-o atacando uma mulher. Logo após o episódio, ele se voltou para as plataformas de mídia social para promover seus pontos de vista machistas.

Dando dicas sobre como ser bem-sucedido, juntamente com máximas misóginas e, às vezes, violentas, os vídeos de Tate o tornaram um dos influenciadores mais conhecidos do mundo.

