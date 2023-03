A- A+

Rio de Janeiro Rompimento de adutora deixa casas alagadas na Zona Oeste do Rio Devido à proporção do vazamento, a água entrou em lojas e casas

O rompimento de uma adutora no bairro de Santíssimo , Zona Oeste do Rio, causou inundação em ruas do entorno na manhã deste sábado (25). Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a água tomando conta da Estrada do Lameirão. O rompimento aconteceu na altura da Estrada da Posse, em Santíssimo. Devido à proporção do vazamento, a água entrou em lojas e casas da via.

A secretária Thaila Cirne estava trabalhando quando recebeu mensagens com vídeos do alagamento: — Perdi tudo em casa, tudo boiando. Estava no trabalho, recebi os vídeos e vim correndo. Só conseguimos salvar os cachorros. A moto do meu irmão ficou submersa — diz a moradora.

O comerciante Robson Machado estava na rua e assim que a água começou a atingir as casas do Beco do Avelino ligou para sua mãe. — O carro da minha mãe ficou coberto de água. Eu estava do lado de fora e liguei para avisar. Vim correndo e fomos para o segundo andar — disse.

O rompimento da adutora foi na Estrada do Lameirão na altura do número 111 e o Beco do Avelino foi o mais atingindo. Nas casas que ficam no final do beco, a água passou de 1,5 metros de altura. O prefeito Eduardo Paes, que está no local no início desta tarde, visita os moradores e vê os estragos causados pelo rompimento. A adutora é de responsabilidade da Rio + Saneamento.

Paes garantiu aos moradores que a concessionária vai reparar os danos com indenizações e realocar em hospedagens quem não tiver como ficar em casa. Ele estima que cerca de 100 residências foram atingidas.

— Estamos mobilizando o pessoal. A Rio Mais é uma concessionária do Estado. Por muita sorte não aconteceu nada mais grave e não perdemos nenhuma vida. Vamos tirar água que não escoou com bombas de sucção. A Comlurb está vindo para ajudar na limpeza das casas e aí a Rio Mais vai ter que indenizar as pessoas pelos enormes prejuízos que tiveram. Quem não conseguir dormir em casa hoje, a empresa vai ter que realocar. Estamos acompanhando e está todo mundo se mobilizando depois desse susto que todos tomaram — disse o prefeito.

Após o fim do vazamento, a via ficou com lama e os muros com marca do nível atingido. Além disso, dentro das casas, é possível ver móveis e eletrodomésticos perdidos. Carros e motocicletas que estavam estacionados também foram danificados.

Em nova nota, enviada no início desta tarde, a Rio+Saneamento informa que o vazamento provocado pelo rompimento de uma adutora na Estrada do Lameirão foi contido. "Ainda assim, pela necessidade do desligamento da Nova Elevatória Lameirão, os seguintes bairros da Zona Oeste poderão ter o abastecimento afetado: Santíssimo, Senador Vasconcelos, Senador Camará, Campo Grande, Guaratiba, Ilha de Guaratiba, além de alguns bairros de outras áreas de concessão", diz um trecho.

A concessionária também afirma "que prestará auxílio a todas as famílias impactadas na Estrada do Lameirão". A diarista Rose Mary Araujo Silva conta que estava dormindo com a filha quando foram acordadas pelo barulho da água, por volta das 8h. A casa em que estavam foi atingida e encheu, levando à perda de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Segundo a moradora, não é a primeira vez que um alagamento acontece.

— Acordamos apavoradas com o barulho. Achei que era chuva. Minha filha saiu correndo desesperada e eu ainda tentei salvar alguma coisa em casa, mas perdi tudo. Fui para o terraço da minha vizinha. Se a gente não corresse, dava até para se afogar. Está tudo boiando. A água chegou no meu peito. É a segunda vez que acontece isso aqui de romper adutora. Da outra vez, e a água na minha casa chegou até o joelho. Dessa vez foi pior — conta.

Equipes da assistência social da prefeitura e da Rio + Saneamento estão no local auxiliando os moradores. Agentes de Saúde também estão fazendo abordagens de casa em casa.

Às 10h50, o Centro de Operações Rio (COR) informou que a Estrada do Lameirão, sentido Avenida Brasil, está com o trânsito sendo desviado pela Rua Itaque e pela Estrada Serra Alta. A concessionária Rio+Saneamento, responsável pelo abastecimento da região, e a equipe da CET-Rio estão no local. No momento, o trânsito é intenso na região.

