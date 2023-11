Rompimento de adutora em Nova Iguaçu causa destruição e afeta abastecimento de água em três cidades

A- A+

Uma adutora da concessionária Águas do Rio se rompeu por volta das 4h desta terça-feira no bairro Km 32, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A tubulação passa pelo bairro de Prados Verdes. A correnteza causou destruição e vias da região ficaram cobertas de lama. Três cidades tiveram seu abastecimento de água prejudicado, entre elas a capital.

A Rua das Tulipas, em Prados Verdes, está interditada. A força da água destruiu telhados, entortou luminárias da rua e abriu buracos no chão. Equipes da Águas do Rio estão no local.

"Eram 4h da manhã, estava todo mundo dormindo. A gente só viu a casa tremendo. E, nós, com um deficiente para tirar de dentro de casa. Ligávamos para a Águas do Rio e eles ainda queriam fotos" afirmou uma moradora à TV Globo, que acrescentou que os moradores reclamaram sobre as condições da adutora por dois meses antes do rompimento.

A Defesa Civil de Nova Iguaçu vai vistoriar imóveis da região.

Leia também • Novo secretário de Segurança do Rio investigou de banqueiros a traficantes

De acordo com a Águas do Rio, profissionais da sua área de responsabilidade social prestam apoio aos moradores afetados. Para realizar o reparo, o fornecimento de água foi reduzido nos municípios de Nilópolis e São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e partes da Zona Norte da capital. Apesar de a adutora passar por Nova Iguaçu, a Águas do Rio não fornece água na cidade.

Em nota, a Rio+Saneamento informou que um reparo na adutora Henrique de Novaes, na região de Nova Iguaçu, realizado pela concessionária Águas do Rio, afeta o abastecimento de água em bairros da Zona Oeste do Rio. "Em função do serviço, o fornecimento de água está impactado nos bairros: Campo Grande, Bangu, Realengo, Jabour, Jardim Sulacap, Campo dos Afonsos e Senador Camará. O fornecimento será retomado gradativamente após a finalização do serviço. A orientação é para que os consumidores utilizem água de forma consciente e adiem tarefas não essenciais ou que exijam grande consumo neste período."

Confira os bairros do Rio afetados:

Acari;

Bangu;

Barros Filho;

Bonsucesso;

Cavalcante;

Campo dos Afonsos;

Campo Grande;

Cidade Universitária;

Coelho Neto;

Colégio;

Complexo do Alemão;

Del Castilho;

Engenho Da Rainha;

Engenho De Dentro;

Guadalupe;

Higienópolis;

Honório Gurgel;

Ilha Do Governador;

Irajá;

Jacaré;

Jacarezinho;

Jabour;

Jardim Sulacap;

Manguinhos;

Marechal Hermes;

Parque Columbia;

Pavuna;

Ramos;

Realengo;

Rocha Miranda;

Senador Camará;

Tomás Coelho;

Vicente De Carvalho;

Vila Kosmos.

Veja também

SAÚDE Hospital da Restauração, no Recife, realiza primeira neurocigurgia robótica do Norte-Nordeste