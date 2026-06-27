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CHUVAS Enxurrada bloqueia BR-101 e causa transtorno em trecho entre Paraíba e Pernambuco Autoridades apuram possível rompimento de barragem após fortes chuvas em Caaporã

As fortes chuvas registradas na Paraíba neste sábado (27) provocaram uma enxurrada que atingiu um trecho da BR-101, nas proximidades de Mata Redonda, no município de Caaporã, no Litoral Sul do estado. O grande volume de água invadiu a pista e provocou a interdição da rodovia na região da divisa entre a Paraíba e Pernambuco.

O trecho afetado fica no sentido João Pessoa-Recife e causou longos congestionamentos nos dois sentidos da rodovia, uma das principais ligações entre os dois estados.

Possível rompimento

As autoridades apuram se a enxurrada foi provocada pelo possível rompimento de uma barragem localizada nas proximidades de Mata Redonda. Até o momento, não há confirmação oficial sobre as causas do grande volume de água que atingiu a rodovia.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a força da correnteza e a dificuldade dos motoristas para atravessar o local.

Motoristas na contramão

Com a interdição da pista e o avanço da água, alguns condutores passaram a retornar na contramão para deixar a área afetada. A manobra, além de irregular, aumenta significativamente o risco de acidentes.

A situação gerou lentidão e filas de veículos ao longo do trecho, exigindo atenção redobrada dos motoristas.

Orientação da PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) orienta que os condutores evitem trafegar pela região até que as condições da pista sejam totalmente avaliadas e a situação normalizada.

Equipes seguem monitorando o local e acompanhando o escoamento da água para verificar a segurança da rodovia e definir quando o trânsito poderá ser liberado.

Até o momento, não há registro de vítimas. As autoridades reforçam a importância de respeitar a sinalização, reduzir a velocidade em trechos alagados e seguir as orientações das equipes que atuam na BR-101.

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