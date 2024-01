A- A+

eleições americanas Ron DeSantis desiste de disputa com Trump pela candidatura republicana Derrota retumbante no caucus de Iowa levou à decisão do governador da Flórida

O governador da Flórida, Ron DeSantis, anunciou hoje que desistiu de sua campanha para ser o candidato do Partido Republicano à Presidência dos Estados Unidos. Ele fez o anúncio por vídeo a dois dias das primárias de New Hampshire, na terça-feira, marcando uma espetacular implosão da única candidatura capaz de fazer frente à de Donald Trump como representante do partido na corrida presidencial americana.

Na segunda-feira passada, DeSantis sofreu uma devastadora perda por 30 pontos percentuais para Trump no caucus de Iowa. Isso o deixou sem chance de ser nomeado candidato do partido à Presidência.

DeSantis foi para casa, em Tallahassee no sábado à noite, logo após participar de um evento de campanha na Carolina do Sul. Ele era esperado no domingo à tarde em New Hampshire, mas em vez disso divulgou um vídeo. Com isso, Nikki Haley é a única com alguma chance contra Trump.

