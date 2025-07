Ronaldinho Gaúcho ''aparece'' em lua de mel de Endrick no Japão

A- A+

Craques de diferentes gerações, Ronaldinho Gaúcho e Endrick se encontraram em Tóquio, no Japão, neste sábado. O jogador do Real Madrid está na Ásia curtindo a lua de mel com a mulher Gabriely Miranda, com quem casou em 2024. Recentemente, o casal divulgou fotos de uma cerimônia feita na Espanha.

Endrick se recupera de uma lesão nos tendões dos isquiotibiais (tendões da coxa) da perna direita. Ele sofre com o problema há dois meses e chegou a ter perspectiva de voltar a jogar, mas novos exames apontaram para o agravamento do quadro.

O atacante continua fazendo um cronograma específico de treinos e recuperação. Um preparador físico particular, que acompanha Endrick desde os tempos de Palmeiras, também viajou ao Japão para acompanhá-lo e seguir a cartilha do departamento de saúde Real Madrid.

"Estou feliz com o Endrick. Está se recuperando, mas é claro que contamos com ele", disse o técnico Xabi Alonso, ainda nos Estados Unidos, durante o Mundial de Clubes.

O clube espanhol deu férias para seu elenco após o torneio. O elenco se reapresenta dia 4 de agosto. A estreia pelo Campeonato Espanhol será dia 19, contra o Osasuna, no Santiago Bernabéu.

A diretoria madrilenha tentou adiar o primeiro jogo da temporada, justamente pela competição disputada nos Estados Unidos, mas teve o pedido negado pela LaLiga.

Homenagem em exposição no Japão

Campeão do mundo em 2002, Ronaldinho é personagem de uma exposição artística na cidade de Tóquio. O ex-jogador foi até o local prestigiar a homenagem.

A autoria é do artista franco-argelino Arilès De Tizi. Em sites especializados na venda de peças artísticas, as obras de Arilès variam entre US$ 61 mil e US$ 74 mil dólares (entre R$ 340 mil e R$ 411 mil).

