Saúde Ronnie Coleman: quem é o 'rei do fisiculturismo' internado em estado grave Ex-atleta americano foi vencedor do título de Mr. Olympia por oito vezes consecutivas

Ronnie Coleman, de 61 anos, conhecido como "rei do fisiculturismo", foi internado neste domingo (29) com uma infecção infecção grave na corrente sanguínea. Internado nos Estados Unidos, ainda está sob cuidados médicos pois, segundo comunicado da família.

"Embora seu estado de saúde permaneça complexo, houve sinais encorajadores de progresso, e sua equipe médica está trabalhando ininterruptamente para apoiar sua recuperação. Nesta fase, avaliações e tratamentos importantes estão em andamento, e Ronnie continua a lutar com a força e a resiliência que o definem", informa nota publicada na página de Coleman.

Quem é Ronnie Coleman?

Vencedor do título de Mr. Olympia por oito vezes consecutivas — entre 1998 até 2005, Ronnie Coleman é considerado um ícone do fisiculturismo profissional. O americano também conta com 26 vitórias pela Federação Internacional de Fisiculturismo (IFBB).

Antes de se tornar fisiculturista Coleman se formou em ciências contábeis na Grambling State University. Apenas em 1992 que ele iniciou as competições profissionais e ganhou seu primeiro título em 1995.

Saúde em jogo

Aposentado desde 2007, Coleman conviveu com diversos problemas na coluna. Em 1996 ele sofreu a primeira lesão grave: deslocou uma hérnia durante exercícios de agachamento. Contudo, a lenda passou pelos cuidados necessários somente quando parou de competir. Até o momento, o ex-atleta conta com 13 cirurgias ao todo, incluindo costas, quadris e pernas.

Atualmente, ele apresenta dificuldades de locomoção devido às diferentes problemas. Além de osteoartrite, ele convive com problemas na coluna cervical e também com os danos provocados pelas hérnias de disco desenvolvidas ao longo da carreira.

